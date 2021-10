19-jährige und 20-jährige Männer fahren mit gestohlenem Roller durch Karlsruhe

Zwei junge Männer sind am Samstag mit einem gestohlenen Roller durch Beiertheim-Bulach gefahren. Nach dem 19-jährigen Fahrer wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Die Polizei nahm die Männer fest.

Die Polizei hat am späten Samstagabend eine 19-Jährigen und 20-Jährigen mit einem gestohlenen Roller in dem Karlsruher Stadtteil Beiertheim-Bulach aufgegriffen. Dazu hatte der 19-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln, so die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die zwei jungen Männer gegen 22.50 Uhr in der Pulverhausstraße. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkte die Beamten, dass der Roller gestohlen war. Daraufhin nahmen sie die zwei jungen Männer mit auf das Revier.

Auf dem Revier untersuchten die Beamten die Männer. Dabei fanden sie bei dem 20-Jährigen eine kleine Menge an Betäubungsmitteln. Dazu stellte sich heraus, dass der 19-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei brachte ihn deshalb in eine Justizvollzugsanstalt. Der 20-Jährige durfte das Revier verlassen.