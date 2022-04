Betrunkener flüchtet nach Unfall mit E-Scooter in Beiertheim

Ein junger Mann hat am Sonntagabend in Karlsruhe-Beiertheim einen Unfall mit einem E-Scooter verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Er stand dabei unter starkem Alkoholeinfluss.

Ein junger Mann ist am Sonntagabend stark betrunken mit einem E-Scooter gegen ein Auto in Beiertheim gefahren und anschließend geflüchtet. Die 48-jährige Fahrerin des Wagens verfolgte ihn und stellte ihn in der Karlsruher Mathystraße.

Die Autofahrerin war am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Karlstraße unterwegs, als der Mann mit seinem E-Scooter ihr Auto streifte und einfach weiterfuhr. Sie verfolgte ihn die Karlstraße entlang und stellte ihn schließlich an der Kreuzung Mathystraße.

Die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten bemerkten sofort, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch von Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über ein Promille.