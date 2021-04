Einbrecher stehlen Multimedia-Geräte aus Einkaufsmarkt in Beiertheim-Bulach

Am Sonntagabend sind Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Ortenbergstraße eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte sind am Sonntagabend in einen Einkaufsmarkt in Beiertheim-Bulach eingebrochen. Gegen 22 Uhr schlugen die Täter die Glasschiebetüren des Haupteingangs des in der Ortenbergstraße gelegenen Markts ein, so die Polizei.

Nachdem sie sich so Zugang verschafften, stahlen sie Multimedia-Geräte im Wert von etwa 600 Euro. Daraufhin verschwanden sie.