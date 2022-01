Eine Bombe legt am Freitagmorgen einen Bereich nahe des Bulacher SC lahm. Die Sperrung betrifft Anwohner, Bahnreisende und Autofahrer.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist am Freitagmorgen der Fundort in Karlsruhe weiträumig abgesperrt worden. Das Gebiet rund um die L605 im Bereich des Lohwiesenwegs nahe dem Gelände des Bulacher SC wurde evakuiert. Laut Polizeipressesprecherin Heike Umminger sind rund 100 Privatpersonen davon betroffen. Zudem sind in der Evakuierungszone zahlreiche Firmen ansässig. Die eigentliche Entschärfung der Bombe beginnt planmäßig um 12 Uhr.

Bahnen stehen still

Bereits gegen 9.30 Uhr wurden erste kleinere Zufahrtsstraßen für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Stadt muss die Strecke zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Rastatter Bahnhof (sowohl über Ettlingen West/Muggensturm als auch über Durmersheim/Bietigheim) von 11.15 Uhr bis circa 14 Uhr durch die Deutsche Bahn für den Bahnverkehr komplett gesperrt werden. Auch die L605 zwischen Ettlingen und der Pulverhausstraße ist gesperrt sowie die Bahnstrecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Wörth (Rhein). Ein Busnotverkehr sei in Planung.

Im genannten Zeitraum verkehren keine Stadtbahnen der S7, S71, S8 und S81 auf den beiden Streckenästen zwischen Karlsruhe und Rastatt, so die Stadt weiter. Ein Busnotverkehr soll zwischen Karlsruhe und Rastatt eingerichtet werden. Nähere Infos gibt es unter www.avg.info und www.kvv.de.