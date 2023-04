„Erkennen Sie Karlsruhe?“: Bad, Mietshaus, Kirche – alles in einem Gebäude

Die BNN-Rätselserie fragte diesmal nach dem Stephanienbad in Beiertheim. Die wechselvolle Geschichte des Weinbrenner-Baus ist faszinierend und animierte viele Leser, uns schöne Geschichten zu erzählen.

Es sprudelte wieder aus unseren Lesern heraus – kein Wunder, fragten wir in Folge zehn unserer Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ nach einem sehr markanten und bekannten Gebäude. Alle Einsender lagen richtig: Es handelt sich natürlich um das Stephanienbad, die heutige Kirche der heutigen Südkreuzgemeinde in Beiertheim.

Viele Rätselteilnehmer schrieben uns schöne Geschichten zu dem Weinbrenner-Bau, der von 1811 bis 1817 als Gesellschaftsgebäude mit Badebereich errichtet und nach Großherzogin Stéphanie de Beauharnais benannt wurde.

Gerhard Visel erinnert an die Geschichte des Gebäudes. Das ehemalige Stephanienbad hatte neben einem großen Tanzraum eine Empore und beiderseits mehrere Räume, schreibt der Karlsruher. Nach dem Umbau in den 1930er Jahren zur evangelischen Kirche von Beiertheim fanden dort oft kirchliche Basare statt.

Bei einer solchen Veranstaltung bekam Visel ein Schiffchen aus Holz geschenkt – die Arche Noah. Das Dach konnte man abnehmen, im Schiff lagen einige kleine Tierchen zum Spielen.

„Es war mein schönes Kindheitsspielzeug, an das ich mich noch heute gerne erinnere“, schreibt der Karlsruher, der in der Marie-Alexandra-Straße aufwuchs und den Krieg mit Schwester und Mutter „im fast friedvollen Heidenheim bei Ulm“ überlebte.

Gebäude in Karlsruhe mit wechselhafter Geschichte

Das Gebäude wurde später als Mietshaus, dann wieder als öffentliches Bad, als Wirtschaft und Wäscherei und sogar als Karlsruher Licht-, Luft- und Sonnenbad genutzt. Mit dem Bau des Bahndammes für den Karlsruher Hauptbahnhof und die notwendig werdende Verlegung der Alb wurde der Badebetrieb 1905 wieder eingestellt.

Die Stadt übernahm das Bad nach dem Ersten Weltkrieg und verpachtete es an die evangelische Kirchengemeinde (ab 1957 Paul-Gerhardt-Gemeinde). In den 1990er Jahren wurde kräftig saniert.

Etwa ab 1953 besuchte Friedrich Reinmuth dort den evangelischen Kindergarten. „Soweit ich mich erinnere, hieß die Betreuerin Schwester Anne“, schreibt der 75-Jährige an die Redaktion.

Er erinnert sich offensichtlich richtig, denn auch Annette Aliberti besuchte bei Schwester Anne den Kindergarten im Stephanienbad. Sie wurde 1974 dort konfirmiert, ihr Sohn wurde 1977 dort getauft und ihre Schwester heiratete dort.

Viele haben im Stephanienbad schöne Feste erlebt

Alexander Dammert war als Kind ebenfalls regelmäßig Gast im ehemaligen Stephanienbad. Er radelte vom Dammerstock aus zu dem Gebäude in Beiertheim, um dort seine Jugendgruppe zu besuchen. Annette Lörz leitete in dem Haus eine Mädchen-Jungschar des CVJM Karlsruhe.

Seit 2005 ganz nah dran ist Ursula Niessen-Ursprung. Sie wohnt seitdem gegenüber dem Gebäude und hat dort viele Feste erlebt. Das Haus ist für sie ein „wundervoller Begegnungsort“. Das haben die Großeltern von Karin Maier offensichtlich auch so erlebt – sie lernten sich dort vor knapp 100 Jahren beim Tanzen kennen.

Lieselotte Fried hat die Begegnung mit dem ehemaligen Stephanienbad noch vor sich. Sie kenne das Gebäude bisher nur von außen von Spaziergängen an der Alb entlang. Ihr habe es schon immer gefallen, doch leider habe sie sich noch nicht näher beschäftigen können. „Als ich das Foto jetzt in der Zeitung gesehen habe, habe ich mich doch gefreut, es gleich erkannt zu haben.“

Es gibt auch schmerzhafte Erinnerungen mit vielen Tränen

1996 arbeitete der heute 83 Jahre alte Eberhard Müller in der Stadtverwaltung und war dabei für die Emailletafel an der Front des Gebäudes zuständig, wie er schreibt.

Schmerzhafte Erinnerungen verbinden Ruth Rickersfeld und Ulrike Ullmann mit dem Gebäude. Letztere indirekt: Bei einer großen Geburtstagsfeier (für die sich das Haus hervorragend eigne) rollte ihr kleines Auto vor dem Haus eine Stufe hinunter. Ihr Mann versuchte alleine, es wieder hochzubugsieren.

Dabei riss ihm „sehr dramatisch“ die Bizeps-Sehne. Später und gemeinsam mit anderen starken Männern schaffte er es trotzdem noch. Ruth Rickersfeld vergaß als kleines Kind vor einer Kurve am Stephanienbad zu bremsen und stürzte mit ihrem Rad auf den Asphalt. „Danach suchten wir längere Zeit meine Brille, bis wir feststellten, dass ich sie gar nicht auf hatte“, schreibt sie.

Tränen vergoss auch Jürgen Thumulka am Stephanienbad. Nach seiner Konfirmation 1963 („mit echt harter Konfirmandenprüfung“) besuchte er dort zwei Jahre lang die Christenlehre. Von seinem Konfirmationsgeld hatte er sich einen Traum erfüllt und sich ein „wunderschönes rotes Fahrrad“ gekauft.

Voller Stolz fuhr er zur ersten Stunde. „Als diese zu Ende war und ich wieder zu meinem Fahrrad eilte, musste ich sehen, das Fahrrad war weg. Es wurde geklaut“, schreibt Thumulka. „Tränen über Tränen. Soweit meine Beziehung zum Stephanienbad.“

Er sang so schön, dass mir die Tränen kamen. Waltraud Noack, BNN-Leserin

Und noch einmal Tränen, allerdings der Rührung: Vor Jahren trat „einer unserer Ärzte, er kam aus Chile“ im Stephanienbad als Sänger auf, schreibt Waltraud Noack, damals Sekretärin im St.-Vincentius-Krankenhaus. „Er sang so schön, dass mir die Tränen kamen.“ Inzwischen hat er eine Hausarztpraxis in Rheinstetten, „was ich ihm von Herzen gönne, denn sein Anfang hier in Karlsruhe war schwer“.

Reinhold Herrmann-Kupferer wurde als kleiner Junge von seinem Vater oft auf dem Moped in ihren „verwunschenen Eisenbahnergarten hinter dem Bahndamm“ mitgenommen.

„Für mich als Kind war es damals ein kleines Abenteuer, den Schrebergarten zu verlassen und zur Alb rüber zu gehen, die damals noch unter der Bahnbrücke durchfloss“, erzählt er.

Das Stephanienbad war für den kleinen Reinhold ein interessantes Ensemble zum Herumstromern. „Es war für mich als Kind aus Grünwinkel eine fremde Welt mit etwas städischem Flair, aber auch spannend und aufregend!“

Damals radelte man noch selbst zur Turnstunde. Tim Kempf, BNN-Leser

Tim Kempf ist 82 Jahre alt und hat in Erinnerung, dass seine Mutter dort in der Nähe gerne in ein Bad gegangen ist, das es heute nicht mehr gibt. Bernd Arnold kennt das Gebäude sehr gut aus den 1960er Jahren, als er als Südstadtbub im damaligen Beiertheimer Turnverein gegenüber dem Stephanienbad turnen war. „Wie damals üblich radelte man selbst zur Turnstunde und wurde nicht im SUV dorthin gebracht“, schreibt er.

Schräg gegenüber vom Stephanienbad in der nördlichen Breite Straße hatten zwei ältere Damen noch in den 1960er Jahren eine Landwirtschaft, erzählt Klaus-Martin Bender, Jahrgang 1937.

Sie fuhren mit dem Kuhfuhrwerk zur Feldarbeit ins Beiertheimer Feld südlich des ZKM. „Ich begegnete den Bäuerinnen oft, da wir im gleichen Gewann einen großen Garten mit Kleintierhaltung besaßen – ein bedeutender Versorgungsbonus in der Nachkriegszeit vor der Währung!“ In der südlichen Breite Straße befand sich seiner Erinnerung nach ein Pferdehändler, möglicherweise mit dem Namen Lameck.

Großes Lob an das Stadtarchiv Karlsruhe

Als Leiter des Psychosozialen Dienstes der Stadt Karsruhe initiierte Georg Rammer zwei Fachtagungen im Stephanienbad, die, wie er sagt, über die Grenzen der Stadt hinaus Bedeutung erlangten. 2001 ging es dabei um „Baby, Bindung und Beratung. Frühe Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern“, 2005 um „Fühl mal! Die Entdeckung der Einfühlsamkeit“.

Ausgewählt hat das Bild für „Erkennen Sie Karlsruhe?“ wie immer Eric Wychlacz, Archivar beim Stadtarchiv Karlsruhe. Bernd Lanz spricht ihm ein Lob aus: „Er findet immer wieder interessante Motive, die eine bewegte Geschichte haben.“