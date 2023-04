Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Karlsruhe

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Karlsruhe in ein Einfamilienhaus und eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Max-Laeugner-Straße in Knielingen. Das meldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Im Hausinneren durchsuchten die Diebe mehrere Zimmer und entwendeten Wertgegenstände von noch unbekanntem Wert.

Von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Beiertheim-Bulach ein. Nachdem die Einbrecher in das in der Ebertstraße gelegene Mehrfamilienhaus gelangt waren, drangen sie gewaltsam in die Wohnung ein. Ob die Diebe auch etwas entwendeten, werde noch ermittelt, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.