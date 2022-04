Beim Bau-Pfusch hört der Spaß für viele Karlsruher auf

Auf die Frage, ob es für ihn in dieser Stadt eigentlich viel zu lachen gebe, dürfte der Karlsruher an sich zunächst einmal verhalten reagieren. Ob die Comedy-Bustour mit den erfahrenen Stadtführern Bettina Repple und Marc Fischer nun dabei helfen kann, Einheimischen wie Gästen bei einer Rundfahrt durch die Fächerstadt Momente der Heiterkeit zu bescheren, ist daher allemal einen Versuch wert.

Seit fast 40 Jahren sind die beiden nun ein Paar. Wo bei anderen nach so vielen Jahren gerne einmal Gift, Galle oder Teller hin- und herfliegen, sind es bei diesen beiden Worte. Im vergangenen Jahr hatten sie bereits eine gemeinsame Stadtrundfahrt angeboten, bei der „wir fast schon versehentlich gemerkt haben, wie sehr die Leute gelacht haben“, erinnert sich Repple.

Diese gute Laune hallte nach, sodass es in diesem Jahr zur Wiederholung kommt. „Wir klopfen halt nicht nur Daten herunter, sondern erzählen eher Anekdoten zu Stadt und Leuten“, erklärt Fischer. Und Repple fasst zusammen: „Ein bisschen sind wir eben auch Entertainer, ohne gleich Unterhaltungsclowns werden zu müssen.“

Duo zeigt den Teilnehmern die heiteren Seiten Karlsruhes

Rund 40 Teilnehmer haben sich am späten Samstagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz eingefunden, um mit dem Duo in einen Reisebus zu steigen und sich die heiteren Seiten Karlsruhes erzählen zu lassen. In drei Stunden geht es nach Westen zum Rheinhafen, von dort über Moltkestraße, Adenauerring, Schlachthof und Durlacher Allee auf den Turmberg und zum Abschluss wieder in das Zentrum. „Sind Schwaben an Bord?“, fragt Repple zu Beginn.

Und sie erntet zuverlässige Lacher, als tatsächlich ein paar Hände hochgehen und Repple verspricht: „Wir setzen Euch nicht aus, Ihr dürft bis zum Schluss mitfahren!“ Unter den Fahrgästen ist auch Doris Reichenauer aus Calw, die mit Petra Binder das regional bekannte Comedy-Duo „Dui do on de Sell“ bildet. „Es hat mich interessiert, wie die beiden das machen“, gesteht die Schwäbin. „Total liebenswert“ lautet ihr fachmännisches Urteil: „Wie die zwei sich fetzen., das ist schon klasse. Man horcht denen gerne zu.“

Mischung aus Information und Unterhaltung

Auch die Rentnerin Gudrun Szarvas aus Durlach ist begeistert. Als die Meute das Hafensperrtor erklimmt, bleibt sie gelassen unten. Die Rundfahrt sei das Ostergeschenk ihrer Tochter, sagt sie und es sei wunderbar: „Es macht viel Spaß.“ Und dann geht es wieder weiter. Manche Steilvorlage für eine humoristische Einlage wird aufgenommen, andere wiederum liegengelassen. Und das ist auch gut so. So wie bei der Mensa Moltke in der Moltkestraße. Seit 2018 ist das einstige Wunderwerk nun schon eingerüstet. „Pfusch am Bau“, zischt ein Mann zu seiner Sitznachbarin. Nein, über manches kann halt selbst beim besten Willen nicht gelacht werden. Schon gar nicht in Karlsruhe. Dennoch, so der Eindruck, haben alle Teilnehmer Spaß an der Mischung aus Information und Entertainment gehabt. Am 18. Juni darf dann zum zweiten und vorerst letzten Mal in diesem Jahr über Karlsruhe gelacht werden.