Helfer gesucht: Beim Karlsruher „Fest“ fährt der Arzt schon mal Radlader

Meer oder Berge? Weder noch: Zahlreiche Männer und Frauen zieht es Jahr für Jahr im Urlaub an den Hügel in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. Sie kommen nicht, um beim „Fest“ zu feiern. In ihrer Freizeit packen sie mit an, damit beim Open Air alles reibungslos läuft.

Ergänzend zu den Mitarbeitern etwa von den Stadtwerken oder Bühnenbauern setzt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) rund um das Festival auf ein Team von Helfern.

Wir nennen sie ,Schmutzis‘, weil man sich schon mal schmutzig macht. Kevin Leider, Projektassistent KME

„Wir nennen sie ,Schmutzis‘, weil man sich schon mal schmutzig macht“, erklärt Kevin Leider. Er ist heute Projektassistent bei der KME – und fing einst selbst als Schmutzi an. Im Jahr 2015 war er als Student am Stand vor der Hauptbühne Getränkehelfer.

Heute stellt er mit seinen Kollegen das Helferteam zusammen. Die sind nicht nur vom 20. bis 23. Juli beim „Fest“ im Einsatz. Vom Aufbau ab Anfang Juli bis zum Abbau Anfang August braucht die KME bis zu 100 Kräfte.

„Fest“-Helfer muss volljährig sein

„Wer mitmachen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein“, erklärt Kevin Leider. „Nach oben gibt es keine Grenze, es sind auch einige im Rentenalter dabei.“ Viele kommen direkt nach dem Abitur ins Team, andere melden sich für einen Studentenjob. „Wir haben beim Personal Wechsel“, erklärt Kevin Leider.

Doch ein harter Kern kehrt immer wieder. Ein früherer Ferienjobber lebt inzwischen in München und arbeitet als Pilot. Fürs „Fest“ nimmt er frei, steuert dort die Shuttlebusse für die Künstler. Eine Architekturstudentin aus Wien gehört fest zum Schreiner-Team.

Philipp Schweinfurth ist Urologe und hat eine Praxis am Durlacher Tor. Für das „Fest“ reduziert er dort stundenweise seine Arbeitszeit, zwei Tage ist ganz zu. Dann fährt der Mediziner einen Radlader auf dem „Acker“, wie die Schmutzis die Günther-Klotz-Anlage nennen. „Für mich ist der Einsatz ein Ausgleich, mal etwas anderes“, erklärt Philipp Schweinfurth. Und es geht ihm darum, Kontakte zu halten.

„Ich bin in der Weststadt aufgewachsen. Schon als Zehnjähriger habe ich beim ,Fest´mit angepackt. Damals hieß es: Habt ihr für den Kleinen was zu tun?“ Auch als Philipp Schweinfurth in Würzburg studierte und später dort an der Uniklinik arbeitete, fuhr er zum „Fest“ nach Karlsruhe und half mit.

Seit 2019 ist er zurück in seiner Heimatstadt. Der Einsatz beim „Fest“ ist weiter fixer Bestandteil im Jahreskalender. „Inzwischen bin ich im Team Mädchen für alles.“

Aus Österreich nach Karlsruhe

Eigens aus Österreich reist Magdalena Bogner an. Die junge Frau studiert in Graz Molekularbiologie. In Gymnasialzeiten musste sie ein Praktikum im Bereich Eventmanagement machen. „Mein Vater lebt in Karlsruhe“, erzählt sie. Er stellte den Kontakt zur KME her. 2019 war es soweit: Magdalena Bogner arbeitete mit im Team Sicherheit, kontrollierte unter anderem die Funkgeräte. Sie schwärmt von der Arbeit: „Es ist sehr familiär.“ Für sie war klar: Sie kommt wieder.

Nach der Corona-Zwangspause 2020 und 2021 reiste sie 2022 erneut nach Karlsruhe zum „Fest“-Einsatz. „Dieses Jahr bin ich wieder dabei.“ Die Studentin erzählt: „Man hat zu den Leuten ein Jahr lang keinen Kontakt. Und dann ist es gleich wieder sehr herzlich.“

Kevin Leider berichtet vom gemeinsamen Grillen nach Dienstschluss. Und von Bands, die nach ihrem Auftritt in den „Schmutzi“-Bereich kommen.

Helfer sind beim „Fest“ in Gruppen aufgeteilt

Magdalena Bogner hat geschaut, wer dieses Jahr auf der Hauptbühne spielt. Top-Act am Donnerstag ist Rea Garvey. „Ich bin ein großer Fan“, sagt die Österreicherin. Alligatoah am Samstag sei ebenfalls etwas für sie. Aber es gehe ihr gar nicht so sehr um die großen Bandnamen. „Das Programm ist immer gut. Und die Arbeit macht einfach Spaß.“

Aufgeteilt sind die Helfer in mehrere Gruppen. Unter anderem für das Team Getränkelogistik werden noch Kräfte gesucht. „Da geht es zum Beispiel um den Aufbau der Theken und die Bestückung der Stände“, erklärt Kevin Leider.

Während vor und nach dem „Fest“ in der Regel zwischen 8 und 18 Uhr gearbeitet wird, ist beim Festival selbst diese Gruppe ebenso nachts aktiv. Ab 2 Uhr wird Getränke-Nachschub herbeigeschafft.

Manchem geht es nicht ums Geld

Die KME sucht unter anderem Zaunwächter und Menschen, die sich um die Beschilderung kümmern oder beim Sportpark mitarbeiten – Aufbau der Skaterrampen inklusive. „Für den Zaunbau werden ebenfalls Leute gebraucht, dafür muss man körperlich fit sein“, sagt Kevin Leider.

Staplerfahrer wiederum sollten nicht nur einen Schein, sondern ebenso Erfahrung haben. „Ausbilden können wir beim ,Fest´ leider nicht.“ Dafür würden solche Qualifikationen entsprechend honoriert.

Ob Mediziner oder Pilot: So manchem im Helferteam geht es beim „Fest“-Einsatz nicht ums Geld. Ein Ehrenamt ist die Arbeit jedoch nicht. Bezahlt wird in jedem Fall Mindestlohn. Anstellungsformen sind entweder die geringfügige Beschäftigung, was einem 520-Euro-Job entspricht, oder eine kurzfristige Beschäftigung.