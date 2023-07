Beim Karlsruher Fest sind jetzt zwei Tage ausverkauft

Bald ist wieder Party am Hügel: In Karlsruhe findet „Das Fest“ statt. Nicht für jeden Tag bekommen Fans noch Karten.

Anderthalb Wochen vor dem Start von „Das Fest“ in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage sind inzwischen zwei der vier Festivaltage ausverkauft. Das teilt die verantwortliche Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) mit.

Schon längere Zeit gab es keine Karten mehr für den Samstag, an dem Alligatoah Topact ist. Nun sind auch die Tickets für den Freitag vergriffen. Da tritt Casper ab 21 Uhr auf.

Nun gibt es noch Karten für den Donnerstag, 20. Juli, sowie den Sonntag, 23. Juli. Am Eröffnungstag steht Rea Garvey zur besten Zeit auf der Bühne, den Abschluss bestreitet Alvaro Soler. Wie immer gilt: Tickets braucht nur, wer zur Hauptbühne am Hügel will. 70 Prozent des Programms sind jedoch frei zugänglich.

Karlsruhe feiert Fest am See

Freier Eintritt ist beim kompletten Vor-Fest. Dieses wurde vom Veranstalter in Fest am See umbenannt. Los geht das am Mittwoch, 12. Juli. Neu ist eine Umbauphase zwischen dem Fest am See und dem Fest am Mittwoch, 19. Juli. An diesem Tag gibt es jedoch ein Angebot auf dem Schlachthofareal.