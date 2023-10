Beim Tierschutztag in Karlsruhe fehlt es nicht am göttlichen Segen

„Man kann ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht besonders“, stellte der Pfarrer der evangelischen Gemeinde Neureut-Nord, Pascal Würfel, in seiner Predigt für Mensch und Tier fest. Er war das erste Mal in dieser Eigenschaft beim Karlsruher Tierschutztag, der am Samstag zum 19. Mal stattfand.

Der Pfarrer steht hinter seiner Botschaft: „Gott hat sowohl Menschen als auch Tiere wunderbar geschaffen.“ Und deshalb gelte es auch dankbar zu sein für die tierischen Freunde, die oftmals durch das Leben begleiten und zu denen eine tiefe Beziehung aufgebaut wird.

Und weil das so ist, erteilte Pascal Würfel im Anschluss an seine Andacht in einer anrührenden Zeremonie auch den Segen für Zwei- und für Vierbeiner. Dabei wurde er sensibel von Organistin Sybille Häfele am Keyboard begleitet.

Wichtiger Austausch für Tierfreunde in Karlsruhe

Bei freundlichem Wetter nahm der gut besuchte Tierschutztag vor Nelly’s Futterkiste seinen Lauf und einmal mehr war zu beobachten: Tierfreunde haben sich immer etwas zu sagen. Hundebesitzer am anderen Ende der Leine fachsimpelten, während sich die Hunde auf ihre spezielle Weise austauschten.

Fast kam sich da, in Menschengedanken gefasst, die einzige Katze, die von Angela Jurgeit-Wippermann in einer Box herumgetragen wurde, wie ein Unikat vor. „Wir sind aus familiären Gründen hier“, so die Augenärztin, die früher in ihrer Praxis einen Hund als „Sprechstundenhilfe“ hatte.

Zum ersten Mal sind in Karlsruhe 17 Organisationen dabei

Bei der größten Tierschutzveranstaltung in Baden-Württemberg gab es diesmal mit 17 Anmeldungen eine Rekordbeteiligung an Tierschutzorganisationen. „Diese Öffentlichkeitsarbeit“, so weiß der Inhaber des Tierbedarfsgeschäfts „Nelly’s Futterkiste“, Hans Dieter Rühle, aus langjähriger Erfahrung, „ist wichtig, um im Anschluss daran die dringend benötigten Futterspenden zu erbitten“.

Doch auch am Tag selbst konnten Spenden an den einzelnen Ständen abgegeben werden. Im Laufe der 18 Jahre konnten so über 135.000 Kilo an Futterspenden gesammelt werden.

Für die Tierschutzvereine und die Tierheime sind die Zeiten nicht einfach. Bettina Lisbach

Bürgermeisterin und Schirmherrin

Und Hilfe tut dringend Not. Denn, so stellte auch Bürgermeisterin und Schirmherrin Bettina Lisbach in ihrem Grußwort fest: „Für die Tierschutzvereine und die Tierheime sind die Zeiten nicht einfach.“ Corona-Tiere, die wieder abgegeben werden, und gestiegene Kosten bei nicht gestiegenen Zuschüssen machen den Tierhelfern zu schaffen. Für sie habe der Tierschutzgedanke „hohen Stellenwert“, so Lisbach.

Tierschutztag in Karlsruhe mit buntem Programm

Ansonsten erwartete die Tierfreunde ein buntes Programm. Mit dabei als musikalischer Akzent auch Danny Solo, die mit ihrem Projekt „Lady’s Voice: Stimmen gegen Not“ unter anderem auch Tierschutzinitiativen unterstützt. Eine Tombola machte gegen zwei Euro jeden zum Gewinner, und das „Probe(fr)essen“ genossen Mensch und Tier.

An den einzelnen Ständen, etwa dem Tierschutzverein, der Pfotenhilfe oder Animalta konnten auch praktische Dinge erstanden werden, die die Kassen der Hilfsorganisationen etwas anreichern sollen. Hundebesitzern wissen es: Angesichts des herannahenden Schmuddelwetters könnten die selbstgefertigten Mützen, Stirnbänder und Handschuhe durchaus nützlich werden.