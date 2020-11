Die Schülerbetreuung in der Ergänzenden Betreuung und im Nachmittagshort wird in den nächsten beiden Jahren voraussichtlich um elf Euro pro Monat teurer. Der Jugendhilfeausschuss hat sich mehrheitlich für eine Beitragserhöhung um jeweils fünf Prozent zu Beginn der Jahre 2021 und 2022 ausgesprochen. Die Entscheidung fällt am kommenden Dienstag im Gemeinderat.

Die Beiträge waren zuletzt am 1. Januar 2019 um vier Prozent gestiegen. Für 2020 hatte das Stadtparlament eine von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung noch abgelehnt.