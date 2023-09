Zwei Frauen wurden von zwei Männern am frühen Sonntagmorgen in Karlsruhe belästigt. Der Straßenbahnfahrer verwies die Männer der Bahn − und wurde daraufhin selbst zur Zielscheibe.

Wie die Polizei am Montagvormittag miteilte, hatten zwei Männer am frühen Sonntagmorgen zunächst zwei Frauen und anschließend einen Straßenbahnfahrer in Karlsruhe belästigt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten gegen 4.40 Uhr eine 39-jährige und eine 23 Jahre alte Frau dem Straßenbahnfahrer der S5, dass sie von zwei Männern belästigt würden. Der 35-jährige Fahrer verwies daraufhin die beiden Männer der Bahn.

Diese stiegen an der Straßenbahnhaltestelle Am Entenfang aus. Daraufhin liefen sie offenbar außerhalb der Bahn in Richtung Fahrerkabine. Dort schlug wohl einer der beiden Männer gegen die Tür der Kabine und forderte den Straßenbahnfahrer auf, er solle aussteigen.

Der 35-Jährige musste daraufhin die Fahrerkabinentür zuhalten, damit der 22-jährige Täter nicht eindringen konnte. Bei dem Versuch, die Tür zuzuhalten, verletzte sich der Fahrer am Arm.

Polizisten bei Festnahme am Entenfang in Karlsruhe verletzt

Der Täter konnte vor Ort durch die Polizei aufgegriffen werden. Der 22-Jährige leistete erheblichen Widerstand und wurde daraufhin festgenommen.

Dabei wurden drei Polizeibeamten verletzt; zwei konnten ihren Dienst danach nicht mehr fortsetzen.