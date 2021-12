Spritpreis-Analyse

Acht Cent billiger: Wo Autofahrer in Karlsruhe am günstigsten tanken

Eine Tankfüllung – 80 Euro: Die Benzin- und Dieselpreise haben in diesem Jahr Höchststände erreicht. Die BNN haben die Spritpreise in Karlsruhe unter die Lupe genommen. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.