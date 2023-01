Es gibt viele Menschen, für die der richtige Umgang mit dem Essen zum Problem geworden ist. Sie leiden an einer ernst zu nehmenden Essstörung. Eine Anlaufstelle für Betroffene, die an Bulimie, Magersucht oder Adipositas leiden, ist seit 2014 die Beratungs- und Informationsstelle bei Essstörungen, kurz Bess, ein Projekt der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden. „Bei uns geht es um Beratung und Prävention“, sagt Alexandra Nägeli. Die Psychologische Psychotherapeutin ist in Karlsruhe für Bess zuständig und damit für Betroffene aus der Stadt und dem südlichen Landkreis. Die Einrichtung, die von der Stadt, dem Landkreis und der AOK gefördert wird, betreibt eine weitere Beratungsstelle in Bruchsal.

Bess hat es sich zur Aufgabe gemacht, niederschwellige Beratungsangebote zu machen, denn „es gibt sehr wenige Anlaufstellen für Essstörungen und Psychotherapeuten sind ohnehin stark überlaufen“, so Nägeli. Sie versichert, dass bei Bess die Wartezeiten für ein Beratungsgespräch etwa zwei bis vier Wochen betragen. „Betroffene können so die Zeit bis zum Beginn einer Therapie überbrücken“, sagt sie. Zwischen Oktober 2021 und September 2022 haben 129 Klienten dieses Angebot angenommen. „Da manche mehrfach zur Beratung kommen, gab es in dem Zeitraum insgesamt fast 200 Termine“, berichtet Nägeli.

Sozialpädagogin leitet Gesprächsgruppe an

Um das Bess-Angebot zu ergänzen, wurde im vergangenen August die Gesprächsgruppe „essentials“ ins Leben gerufen, deren Arbeit über Spenden finanziert wird. Sie richtet sich in erster Linie an junge Erwachsene, an Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Es handelt sich dabei um keine Selbsthilfegruppe, da die wöchentlichen Gesprächsrunden fachlich angeleitet werden, nämlich von der Sozialpädagogin Julia Doll. Zudem ist bei „essentials“ eine Anmeldung erforderlich, auch ein kleiner Unkostenbeitrag in Höhe von 20 Euro pro Monat wird erhoben. Die verbindliche Teilnahmevereinbarung dient der Stabilität der Gruppe und vermittelt Sicherheit.

„Wir wenden uns an junge Erwachsene, weil mit dem Eintritt der Volljährigkeit die Eltern oft nicht mehr als Ansprechpartner angenommen werden“, sagt Doll. „Wir erleben aber, dass diese jungen Menschen verzweifelt sind und Gleichgesinnte suchen, um mit ihnen über die immer noch schambehaftete Krankheit zu sprechen“, erklärt sie.

In der Therapie lernt Patientin richtig zu Essen

„In der Gruppe können sie sich austauschen und finden Rückhalt“, versichert Doll. Auch Anna, sie möchte nur ihren Vornamen nennen, gehört seit Oktober der Gruppe an. Die 23-Jährige leidet an Anorexia nervosa, an Magersucht, und kam über einen Flyer, den sie bei der Ernährungsberatung sah, zur Gesprächsgruppe. „Bei mir hat es vor ungefähr vier Jahren angefangen, aber durch Corona ist es schlimmer geworden“, erzählt sie. Anfangs ging es ihr lediglich darum, gesünder zu leben und hat deswegen bestimmte Lebensmittel weggelassen. Es fing mit Zucker an, dann kamen – auch aufgrund immer neuer Trends im Internet – immer mehr Inhaltsstoffe auf die No-Go-Liste. „Am Ende habe ich nur noch Gemüse und Obst gegessen“, sagt Anna und gesteht, dass sie das Problem lange nicht erkannt habe.

In der Gruppe können sie sich austauschen und finden Rückhalt. Alexandra Nägeli, psychologische Psychotherapeutin

„Anfangs habe ich mich darüber gefreut, Komplimente zu bekommen, weil ich abgenommen hatte“, erzählt sie. „Die Bestätigung tat gut, aber sie führt zum Gegenteil“, meint sie. Anna bekam nämlich zunehmend gesundheitliche Probleme, hatte keine Energie mehr, und die Blutwerte waren schlecht. „Trotzdem habe ich das Problem nicht erkannt und hätte wohl ohne die Hinweise meiner Eltern nichts geändert“, gibt sie zu. Während einer stationären Therapie lernte sie, sich wieder richtig zu ernähren und normale Portionen zu essen.

„Heute hilft es mir, mich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Probleme haben wie ich“, meint Anna. In der Gruppe traut sie sich, offen zu reden, etwas, wozu ihr im Freundeskreis noch immer der Mut fehlt.

Service Die Gruppe „essentials“ trifft sich jeden Donnerstag, 17.00 bis 18.40 Uhr, in den Räumen der Diakonischen Suchhilfe Mittelbaden, Adlerstraße 31. Eine Anmeldung über die Telefonnummer (07 21) 13 20 61 10 ist erforderlich.