Karlsruherin macht bei Silvesterspecial der ZDF-Küchenschlacht mit

Im Juli 2021 hat die Karlsruherin Berta Carrasco Grau schon einmal an der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ teilgenommen. Nun ist sie im Silvesterspecial mit Johann Lafer zu sehen.

Berta Carrasco Grau aus Karlsruhe hat schon einmal bei der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“ gekocht. Nun ist sie bei einer Sonderausgabe der Sendung dabei, in der Teilnehmer zu sehen sind, die ebenfalls schon einmal mitgekocht haben.

„Das war eine ganz besondere Herausforderung“, sagt die 29-Jährige, die als Marketing-, Community- und Eventmanagerin arbeitet.

Die Tatsache, dass sie gegen zwei andere erfahrene Finalisten und eine Gewinnerin antreten musste, steigerte ihre Aufregung beim Dreh im Oktober in Hamburg. Sie sei viel nervöser als beim ersten Mal gewesen, vielleicht, weil sie selbst gewisse Erwartungen an sich hatte.

Im Gegensatz zu den normalen Ausgaben der Sendung spendet der Gewinner das Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro an eine soziale Einrichtung. Sollte Carrasco Grau gewinnen, geht das Geld an das Karlsruher Kinderhospiz.

TV-Koch Johann Lafer moderiert die Küchenschlacht-Silvesterausgabe

Die Sendung wird immer von wechselnden Köchen moderiert, dieses Mal von Johann Lafer. „Jeder kennt ihn – auch wer nichts mit Küche zu tun hat“, sagt die leidenschaftliche Hobby-Köchin.

Sie sei überrascht gewesen, wie nett und nahbar er war. Er habe sich richtig für die Kandidaten interessiert und sich auch zu ihnen gesetzt. Als Carrasco Grau einen Trichter suchte und keinen fand, zeigte der TV-Koch zudem, wie sie schnell selbst einen zaubern kann.

Ein Silvestergericht, ein Katerfrühstück und ein Rezept von Lafer lauteten die Aufgaben dieser Woche. Dabei bereitete das Katerfrühstück der Karlsruherin die größten Schwierigkeiten. Sie selbst habe noch nie einen Kater gehabt und deshalb erst einmal lange im Internet recherchiert, was man da zubereiten könnte.

Karlsruherin bereitet Okonomiyaki als Silvester-Katerfrühstück in der Küchenschlacht

Es wurde schließlich ein Okonomiyaki, eine Art japanisches Omelette. Dieses überzeugte den Koch Richard Rauch, der an diesem Tag in der Jury war, so sehr, dass er das Gericht auf seine eigene Karte nehmen möchte.

Die Karlsruherin bezeichnet die Teilnahme an der TV-Show als eine tolle Erfahrung. Die Gruppe habe sich super verstanden und sei nach der Aufzeichnung noch in Hamburg um die Häuser gezogen. „Das sind Menschen, die ich so nie kennengelernt hätte“, sagt die Kandidatin. „Wir wollen uns auf jeden Fall mal wieder treffen.“

Sendetermin: Dienstag, 27.12, 14.15 Uhr im ZDF.