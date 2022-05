Besucher müssen sich im Rheinstrandbad Rappenwört auf Veränderungen einstellen

„Nein“, stellt Sternagel klar. Er geht davon aus, dass ein solcher Schritt zum Verlust von Badegästen führen würde. Aus seiner Sicht sei auch der Effekt bei der Kostenersparnis nicht nachweisbar. „Wenn man sparen will, müsste man ein Bad komplett schließen.“ Diesen Weg will Karlsruhe indessen nicht gehen. Der zuständige Bürgermeister Martin Lenz (SPD) betont die kommunale Daseinsfürsorge, Bewegung und Gesundheit seien die Stichworte. Und bei Wellness und Erholung gelte: „Man muss auch in der Krise mal abschalten.“ Karlsruhe investierte zuletzt kräftig in die Bäder, gebaut wurde auch in der Zeit des Lockdowns. „Mehr Qualität führt zu mehr Besuchern“, ist Lenz sicher. Ein mitunter notwendiges „leichtes Drehen“ an der Preisschraube sei dabei von den Besuchern dann auch akzeptiert worden. Zuletzt wurde der Preis für Freibad-Saisonkarte erhöht, von 94 auf 108 Euro, ermäßigte Karten kosten 72 Euro (statt wie bisher 63 Euro). Familien zahlen für die Saisonkarten 234 Euro (zuvor 213 Euro). Die Preise für die Einzelkarten wurden nicht angetastet.