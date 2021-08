Nachdem die Karlsruher Bierbörse 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, findet sie an diesem Wochenende wieder statt. Am Sonntag ist sie bis 20 Uhr geöffnet. Besucher müssen aber mehrere Corona-Regeln beachten.

„Endlich geht wieder was“: Ein junger Mann in der Schlange vor der Karlsruher Bierbörse bringt auf den Punkt, was sicherlich viele Besucher am Samstagabend denken. Endlich wieder unter die Leute.

Was noch vor zwei Jahren Standard war – Geselligkeit, Bratwürste und Gerstensaft – sorgt bei der 19. Auflage der Bierbörse im Schlossgarten allenthalben für strahlende Gesichter.

Dafür lassen die Gäste bereitwillig die rund 20-minütige Wartezeit vor dem eingezäunten Festgelände über sich ergehen. „Die Menschen sind sehr geduldig und gut gelaunt“, sagt ein Security-Mitarbeiter am Einlass.