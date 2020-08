Friedrich-Wilhelm Wasmann aus der Karlsruher Südstadt informiert sich mit 92 Jahren noch mithilfe seines Smartphones darüber, was in der Welt so geschieht. Die 100-jährige Durlacherin Rosemarie Rittershofer weiß dagegen ein Gläschen Wein zu schätzen.

Die Frage, warum manche Menschen sehr alt werden und andere nicht, ist in der Wissenschaft ein beliebtes Thema. Besonders Regionen, in denen sehr viele sehr alte Menschen leben, beschäftigen Forscher auf der ganzen Welt. So gilt beispielsweise Sardinien schon seit langem als die „Insel der Hundertjährigen”. Vor allem in der Provinz Ogliastra leben dort, gemessen an der Einwohnerzahl, besonders viele Leute mit mehr als 99 Jahren. Ob dies jedoch an einer vermehrten körperlichen Betätigung, dem Vitamin D aus den Strahlen der Sonne oder aber an der italienischen Pasta liegt, ist unklar.

Baden-Württemberger leben am längsten

In Deutschland liegt die Lebenserwartung laut dem Statistischen Bundesamt aktuell bei neugeborenen Jungen bei 78,5 Jahren, bei Mädchen bei 83,3. Baden-Württemberger werden laut einer Erhebung aus dem Zeitraum 2016-2018 bundesweit am ältesten. Während der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einer Lebenserwartung von 80,9 Jahren im Südwesten vorne liegt, muss sich der Stadtkreis Karlsruhe (78,9 Jahre) mit Platz 38 von 44 begnügen.