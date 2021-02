Am 14. März ist Landtagswahl. In den beiden Karlsruher Wahlkreisen liefern sich die Parteien ein hartes Rennen. FDP-Bewerber Patrik Warren Mahlke hat eine Menge Auslandserfahrung und Wirtschaftswissen vorzuweisen.

Seit 5 Jahren in der Partei

Wer für die Karlsruher FDP in den Landtag strebt, muss hart im Nehmen sein. Seit den Zeiten von Jürgen Morlock, der von 1972 bis Mitte der 80er Jahre im Landtag saß und die Landes-FDP wie die Fraktion viele Jahre führte, hat es kein Liberaler, ob Mann oder Frau, geschafft, in einem der beiden Karlsruher Wahlkreise ein Mandat zu erobern.

Obwohl immer wieder respektable Persönlichkeiten antraten, unter anderem schon einmal der Kreisvorsitzende Hendrik Dörr oder der Fraktionschef im Gemeinderat, Tom Hoyem.

Nie kam nach Morlock ein Kandidat bei der Zweitauszählung der Mandate auf Regierungsbezirksebene zum Zug. Was macht nun Patrik Warren Mahlke, Kandidat im Wahlkreis Karlsruhe-West optimistisch, dass es dieses Mal anders kommen könnte?

„Ich bin natürlich Realist.“ Aber zum einen sei immer alles möglich, zum anderen glaube er nicht an große Strahlkraft des grünen Wahlkreiskandidaten und Landtagsabgeordneten Alexander Salomon. „Und außerdem ist jede Stimme für mich eine für das FDP-Landesergebnis.“

FDP-Eintritt vor fünf Jahren

Der gelernte Optiker und studierte Betriebswirt hat keine jahrzehntelange Parteikarriere hinter sich, er ist sozusagen ein Spätberufener. Als die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten war, trat er vor fünf Jahren ein. „Ich war vorher nie parteipolitisch aktiv gewesen, das bedaure ich fast ein bisschen“, lacht der gebürtige Essener.

Für die FDP hat er sich entschieden, wegen „ ihrer Kompetenz und ihrer Ideologiefreiheit“. Sympathisch war ihm vor allem die „kleine, aber interessante Truppe der Karlsruher FDP“. Gedanklich habe er damals auch mit einem Beitritt zur CDU gespielt, jene war ihm aber „zu merkellastig und ausgebrannt“.

Sorgen um die Wirtschaft

Mahlkes Thema ist die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft, er selbst arbeitet für den Automobilzulieferer Bosch im Vertrieb. Deshalb beginnt das Gespräch mit dem 59-Jährigen aus dem Stadtteil Mühlburg auch vor der IHK am Friedrichsplatz. „Ich mache mir große Sorgen um unsere mittelständische Wirtschaft“, bekennt er.

Der Blick auf all die geschlossenen Geschäfte und Betriebe treibt ihm förmlich den Blutdruck hoch. Es müsse dringend ein Ausstiegsszenario aus dem Lockdown und ein Wiedereinstiegsszenario in die soziale Marktwirtschaft geben. Schon vor der Pandemie habe sich der Glaube ausgebreitet, dass der Staat alles regeln könne.

Drei Jahre in Malaysia

Sein beruflicher Weg war nicht unbedingt vorgezeichnet. Kindheit und Jugend verbrachte er in Essen als Sohn einer frankokanadischen Mutter und eines deutschen Vaters, der aber lange in Kanada gelebt hatte – deshalb auch der zweite Vorname Warren.

Nach der Mittleren Reife machte er eine Optikerlehre. Dann holte Mahlke das Abitur nach, studierte Betriebswirtschaftslehre in Pforzheim und kam nach einer kurzen Station in einem anderen Unternehmen zum Weltkonzern Bosch in Karlsruhe, wo er seit 1996 lebt.

Drei Jahre hat der Betriebswirt in Diensten von Bosch in Malaysia verbracht. Eine Zeit, die er nicht vergisst: „Das Faszinierendste dort war, dass die Wirtschaft wächst und der zentrale Gedanke der Menschen ist, wie sie ihre Perspektiven verbessern.“

Und es gebe nur ein Gesprächsthema: „Wie komme ich voran? Wie kann ich Wohlstand erreichen?“ Deutschland sieht er auf dem Weg, den Wohlstand zu verspielen.

Politiker, die der Wirtschaft das Ergebnis der Forschungen vorschreiben, oder die von ihm so genannte „grüne Verbotspolitik“ sind ihm ein Gräuel. „Was weiß Wirtschaftsminister Altmaier vom Batterieantrieb, wenn er ihn für das Automobil fordert – nichts!“ Man brauche in allen Bereichen eine Technologieoffenheit, so sei der Verbrennungsmotor mit den richtigen Technologien ebenso zukunftsfähig, ist Mahlke überzeugt.