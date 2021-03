Zuhälter aus Karlsruhe muss wegen Betrugs ins Gefängnis

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte gemeinsam mit einer Prostituierten im Jahr 2019 einem allzu gutgläubigen Freier eine sechsstellige Summe abgeknöpft hat, um damit den Kauf zweier Häuser in Bulgarien zu finanzieren.

Die Mittäterin war in einem anderen Verfahren schon zu einer Haftstrafe in gleichem Höhe verurteilt worden. Der jetzt Verurteilte muss außerdem – ebenso wie die Komplizin – das ergaunerte Geld wieder zurückzahlen. Maßgebliche Beweise in dem Verfahren lieferten alle Beteiligten über eine umfangreiche Kommunikation in zahlreichen sozialen Netzwerken und Nachrichtendiensten.

Psychisch labiler Mann wird in der Brunnenstraße ausgenommen