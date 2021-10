Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Karlsruhe

Mit über 1,6 Promille ist am frühen Mittwochmorgen ein 23-jähriger Mann auf einem E-Scooter in der Karlsuher Innenstadt unterwegs gewesen und wurde dabei von einer Streife der Verkehrspolizei in der Poststraße kontrolliert.

Gegen 2:18 Uhr Uhr wurden die Beamten auf den Mann aufmerksam und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Der 23-Jährige musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Sein Führerschein wurde einbehalten.