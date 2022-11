In Karlsruhe ist ein stark betrunkener Mann schwer verletzt worden. Wie dieser zu seinen Verletzungen kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf welche Weise ist ein stark betrunkener 48 Jahre alter Mann zu seinen schweren Verletzungen gekommen? Um diese Frage zu klären, sucht der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt nach Zeugen.

Passant meldet schwer Verletzten auf der Kriegsstraße

Ein Passant hatte am Mittwoch Nachmittag gegen 15.15 Uhr der Polizei den bewusstlosen Mann auf der Kriegsstraße in Höhe des Badischen Staatstheaters gemeldet. Der nicht zuletzt aufgrund seiner Alkoholisierung kaum ansprechbare Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Er hat laut Polizei eine schwere Gehirnerschütterung und mehrere Rippenbrüche davongetragen und muss noch stationär in der Klinik behandelt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann Opfer eines tätlichen Übergriffs geworden ist.

Waren es drei Täter?

Möglicherweise ist er unvermittelt von drei nicht näher beschriebenen Tätern angegriffen und gegen den Kopf getreten worden. Die Hintergründe und die mögliche Beziehung des Opfers zu den mutmaßlichen Tätern sind derzeit noch völlig unbekannt.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die insbesondere Angaben zu den möglichen Angreifern und zum eventuellen Tatablauf machen können. Entsprechende Meldungen nimmt rund um die Uhr das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721 666-3411 entgegen.