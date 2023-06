Bewaffneter Mann wirft Gegenstände vom Balkon in Karlsruhe

Ein 66-jähriger hat am Mittwochabend in der Karlsruher Weststadt einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er mehrere Objekte von einem Balkon geworfen hatte. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Zeugen gegen 18.30 Uhr die Polizei, nachdem sie den Verdächtigen auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Yorckstraße gesehen hatten.

Der Mann trug offenbar zeitweise ein Messer in den Händen. Den Beamten gelang es, an der Wohnungstür Kontakt zu dem Störer aufzunehmen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei ergaben sich Hinweise, wonach sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er wurde deshalb für weitere Untersuchungen in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt.