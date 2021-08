Dass die Karlsruher Bierbörse nach einem Jahr Corona-Pause wieder geplant ist, war schon seit einigen Wochen klar. Nun steht fest: Sie kann tatsächlich vom 27. bis 29. August im Schlossgarten stattfinden.

„Aufgrund der aktuellen Verordnung ist es wieder möglich, die Karlsruher Bierbörse unter Einhaltung zahlreicher Schutzmaßnahmen durchzuführen“, schreibt der Veranstalter auf seiner Webseite.

Für einen coronakonformen Ablauf sind aber einige neue Regelungen nötig. So wird die Veranstaltungsfläche komplett umzäunt. Die Besucheranzahl ist begrenzt, der Eintritt kostet drei Euro. Tickets müssen vorab online gekauft werden. Der Verkauf startet am Montag, 23. August. Der Zutritt zur Bierbörse ist nur mit 3G-Nachweis möglich.

Maskenpflicht auf der Karlsruher Bierbörse 2021

In den Biergärten sollen ausreichend frei wählbare Sitzplätze und Stehtische mit entsprechenden Abständen errichtet werden. Auf der gesamten Fläche gilt die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes. Die Maske darf ausschließlich an den Sitzplätzen sowie an den Stehtischen abgenommen werden.

„Wir sind sehr glücklich darüber, die Karlsruher Bierbörse, wenn auch als Corona-Edition, veranstalten zu dürfen und möchten die Besucher eindringlich darum bitten, auf und um das Gelände die allgemeinen Corona-Regeln unbedingt einzuhalten“, appellieren die Veranstalter.

Aufgrund der Pandemie soll die Bierbörse kleiner und ruhiger werden als gewohnt. Die Anzahl der Stände ist geringer. Außerdem wird es keine Bühnen geben.

Dafür soll in den großen Biergärten stimmungsvolle Musik von den Ständen angeboten werden. Auch kulinarische Spezialitäten für die Stärkung vor der Bierprobe werden verkauft.