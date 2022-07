Denk mal zurück

Als der Bikini das „Modell Rappenwört“ in den Schatten stellte

So viel nackte Haut! Um 1950 setzte der Bikini in Karlsruhe und Umgebung zu seinem Siegeszug an. Die Männer bekamen etwas zu sehen. Und machten sich so ihre Gedanken. Ziemlich skurrile bisweilen.