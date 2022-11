Trinkwasser sprudelt in Karlsruhe auch bei einem Blackout

Die Trinkwasserversorgung in Karlsruhe ist auch bei einem längeren flächendeckenden Stromausfall sichergestellt.

„Die Wasserversorgung und die Hochzone der Stadtwerke Karlsruhe verfügen über Netzersatzaggregate. Diese übernehmen bei einem Netzausfall automatisch die Stromversorgung der Wasserwerksanlagen“, teilten die Stadtwerke auf eine Anfrage der AfD-Gemeinderatsfraktion nach Notfallkonzepten im Falle eines Blackouts mit.

Bei einem mehrtägigen Stromausfall werde zudem sichergestellt, dass eine eventuell erforderliche Nachlieferung des Treibstoffes über den dann einberufenen Krisenstab stattfinde, so die Stadtwerke weiter.

Das deckt sich auch mit den Recherchen dieser Redaktion, die bereits Ende Oktober über die Blackout-Strategien von Stadtwerken, Feuerwehr, Polizei und dem Technischen Hilfswerk (THW) berichtet hat.

