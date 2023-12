Bleibt die Wertstofftonne in Karlsruhe bei Fehlwürfen künftig stehen?

Ab dem 1. Januar 2024 kümmert sich das Entsorgungsunternehmen „Knettenbrech + Gurdulic“ um die Wertstofftonne in Karlsruhe. Dann sind die Betreiber Dualer Systeme (BDS) für Sammlung und Leerung der Tonnen mit dem roten Deckel zuständig und nicht mehr das Team Sauberes Karlsruhe (TSK).

Doch was bedeutet dieser Wechsel für die Bürgerschaft und warum musste dieser Schritt eigentlich vollzogen werden? Die Redaktion hat einige wichtige Fragen und Antworten zum Thema Wertstoffsammlung zusammengestellt.

Was ändert sich bei der Wertstoffsammlung für die Karlsruher?

Zunächst einmal nichts. Oder nur sehr wenig. Wie bisher dürfen in der Wertstofftonne weiterhin Verpackungsabfälle und sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen wie etwa ein kaputter Wäschekorb aus Kunststoff oder eine ausrangierte Metall-Pfanne entsorgt werden. Darüber hinaus werde es bei der Wertstoffsammlung in den Karlsruher Stadtteilen weiter den Vollservice geben, teilt die städtische Pressestelle auf Anfrage mit.

Die können sich in manchen Stadtteilen ändern. „Zudem wird eine aufgrund eines Feiertags ausgefallenen Sammlungstour in der Regel am darauffolgenden Samstag nachgeholt“, teilt die Pressestelle mit. Alle Leerungstermine seien aber weiterhin online im Abfuhrkalender einsehbar.