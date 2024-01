Blitzerdichte in deutschen Großstädten: So schneidet Karlsruhe ab

KSC-Fans würden über Tabellenrang vier jubeln, Autofahrer in Karlsruhe dagegen stöhnen über diese Platzierung. Denn: Eine Auswertung hat ergeben, dass die Stadt Karlsruhe mit die höchste Blitzerdichte in Deutschland hat. Nach Freiburg, Wiesbaden und Wuppertal ist diese in Karlsruhe nämlich am höchsten.

Für ihr Blitzer-Ranking 2024 hat die Rechtsanwaltsgesellschaft Goldenstein Rechtsanwälte (Berlin) die Situation in den 40 größten deutschen Städten analysiert. In die Wertung flossen fest installierte Blitzer, aber auch mobile Anlagen ein. Um die Zahlen besser vergleichen zu können, setzte die Kanzlei sie in Bezug zur Größe der Straßenfläche.

Karlsruhe hat mit fünf anderen deutschen Städten etwas gemeinsam

Ergebnis: Es gibt bundesweit große Unterschiede bei der Anzahl von Messgeräten zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung. Und: Karlsruhe ist eine der nur sechs Städten deutschlandweit, in denen es mehr als 20 Blitzer pro 1000 Hektar Straßenfläche gibt. Der Wert Karlsruhes (25,81) bei der Blitzerdichte ist beispielsweise fast zweieinhalbmal so hoch wie der Mannheims (10,68).

In Karlsruhe gibt es laut Goldenstein 38 fest installierte Blitzer (Anlagen, die in beide Richtungen den Verkehr überwachen, wurden als zwei Blitzer gewertet). Zusätzlich sind in der Stadt sieben mobile Messfahrzeuge sowie zwei „Enforcement Trailer“ (sogenannte Blitzanhänger) im Einsatz.

„Dass es in Freiburg, Wiesbaden und Wuppertal die deutschlandweit höchste Blitzerdichte gibt, liegt vor allem daran, dass es in diesen Städten vergleichsweise viele feste Blitzer gibt“, sagt Rechtsanwalt Alexander Voigt, Geschäftsführer von Goldenstein. Im Normalfall lösten diese Blitzer allerdings relativ selten aus, da ortskundige Autofahrer sie schon kennen. Daher seien mobile oder teilstationäre Blitzer gefährlicher für Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind.

Die Wahrscheinlichkeit, in Karlsruhe von einem mobilen Blitzer erwischt zu werden, ist im Vergleich zu anderen Städten eher gering. Hier waren im Verhältnis zu 1000 Hektar Straßenfläche 1,36 mobile Anlagen gleichzeitig im Einsatz. Das bedeutet Platz 18. Unangefochten an der Spitze liegt in diesem Ranking die Stadt Bonn (3,87). Auch Mannheim (Platz 3 mit einem Wert von 2,6) ist in diesem Bereich deutsche Spitze.

13 Millionen Euro hat Karlsruhe 2022 mit Tempo-Kontrollen eingenommen

Im Jahr 2022 hat die Stadt Karlsruhe rund 18 Millionen Euro durch Bußgelder eingenommen. 13 Millionen Euro davon kamen aus Tempo-Überwachungen.

Laut Rathaus handelt es sich bei den Bußgeldern nicht um Nettoeinnahmen. Abgezogen werden müssten Ausgaben für Anschaffung und Wartung der entsprechenden Technik, weitere Sachaufwendungen und Personalkosten. Werden Verfahren vor dem Amtsgericht entschieden, fließe das Geld zudem in die Landes- und nicht in die Stadtkasse.

Die Stadt betont zudem, dass Geschwindigkeitsmessungen aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen. „Städteübergreifend gilt natürlich: Wer sich stets an die vorgeschriebenen Regeln hält, wird auch nicht geblitzt“, sagt Goldenstein-Geschäftsführer Alexander Voigt. Wer sogenannte Blitzer-Apps nutzt, muss dem Anwalt zufolge aufpassen. Während der Fahrt sei die Nutzung verboten. Wer erwischt werde, müsse mit einer Geldstrafe in Höhe von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.