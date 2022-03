Bluttat von Karlsruhe-Wolfartsweier: Am Abend kam es zum Showdown

Das bisherige Leben des 21 Jahre alten Mannes aus dem Irak ist an Tiefpunkten reich: Als er zwei Jahre alt ist, stirbt der Vater an den Folgen einer Kriegsverletzung, zwei Jahre später ist auch die Mutter tot – infolge einer Krebserkrankung.

Das Kind, das fortan bei einem Onkel lebt, flüchtet mit elf Jahren in die Türkei – jedenfalls sagt das der junge Mann, der auf der Anklagebank des Schwurgerichts Platz genommen hat.

Es folgen Tellerwäscher-Jobs in der Türkei und in Griechenland, bis ihm mit 14 Jahren dank eines Schleppers und mehrerer tausend Euro die Flucht per Lastauto nach Deutschland gelingt.

Er lebt dann in verschiedenen Heimen nahe Bühl, bringt sich auf Hauptschul-Niveau und beginnt eine Ausbildung zum Maschinenführer, die er nach acht Monaten allerdings wieder an den Nagel hängt.

Zukunftspläne

Irgendwann lernt er eine junge Karlsruherin kennen. Sie arbeitet in einer Rechtsanwaltskanzlei. Das trägt anstelle des 21-jährigen Irakers dessen Verteidigerin Andrea Combé in Form einer abgelesenen Erklärung vor.

Demnach hat die Familie der jungen Frau den Iraker offen aufgenommen; die jungen Leute wollen heiraten. Mit Hilfe des Vaters seiner Angebeteten tut sich ein Ausbildungsplatz zum Schreiner auf. Doch dann, in den Abendstunden des 30. August vergangenen Jahres, passiert etwas, das die Zukunftspläne erst einmal durchkreuzt.

Ex-Freund war noch präsent

Im Zentrum dieser Ereignisse steht ein weiterer Mann, der Ex-Freund der jungen Rechtsanwaltsgehilfin. Dieser Mann ist 25 Jahre alt, Mechatroniker und mit einer anderen Frau verheiratet.

Er wohnt in Südbaden. Wenn man der von Rechtsanwältin Combé verlesenen Erklärung des Angeklagten Glauben schenken darf, hat dieser Mann der jungen Frau immer wieder nachgestellt und sie bedrängt. Und das, obschon es aus gewesen sei zwischen der Frau und dem 25-Jährigen. Er soll gar damit gedroht haben, ihren Neuen umzubringen, was die Frau völlig verängstigt habe.

Showdown am Sommerabend

Am 30. August kommt es offenbar zum Showdown. Als der 21-jährige Angeklagte den 25-Jährigen im Nahbereich der Wohnung in Karlsruhe-Wolfartsweier sichtet, ergreift er ein Stichwerkzeug und ein Feuerzeug in Gestalt einer Pistole, verlässt die Wohnung und trifft im Bereich der Kreuzung von Kreuzacker- und Rathausstraße auf den Widersacher.

Er werde ihn umbringen, soll der Jüngere dem Älteren erklärt haben, dann greift er ihn laut der Schilderung des Opfers mit dem Messer an. Die ersten Messerstiche habe er gar nicht gespürt. Als aber alles voller Blut ist, habe er den Ernst der Lage erkannt. Nicht erkannt hat er nach eigener Aussage, mit wem er es da zu tun hat.

Denn dass es überhaupt einen anderen Mann an der Seite der jungen Frau gibt, sei ihm nicht bekannt gewesen. „Ich hatte diesen Mann noch nie gesehen“, betont das 25-jährige Opfer der Messerstiche. Und dass er davon ausgegangen sei, die Frau habe keinen neuen Partner.

Fingiertes Telefongespräch

Auch mit der vermeintlichen Pistole habe der Jüngere ihn bedroht, berichtet der 25-Jährige. Deckung sucht er zwischen zwei geparkten Autos. Danach, so schildert es das Opfer, greift der Angreifer zum Telefon und vereinbart mit einem Dritten die Exekution des 25-Jährigen an einem anderen Ort.

Vor Gericht macht der Angeklagte deutlich, dass dieses Telefongespräch lediglich fingiert gewesen sei. Er habe dem anderen einen Schrecken einjagen wollen.

Couragierte Autofahrerin hilft

In diesem Augenblick kommt eine Autofahrerin des Weges, registriert den Verletzten und öffnet ihm die Wagentür. Im Krankenhaus werden die Verletzungen des Mannes behandelt; fünf Tage verbringt er in der Klinik.

Auch heute noch sei sein rechter Arm lädiert, schildert der Mann gegenüber dem Schwurgericht. Eine Entschuldigung des Angreifers mag er am ersten Tag der Hauptverhandlung nicht akzeptieren. Die Hauptverhandlung wird am Mittwoch, 16. März, im Landgericht Karlsruhe fortgesetzt.