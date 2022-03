Die Bluttat hatte im Spätsommer vergangenen Jahres in Wolfartsweier und darüber hinaus für Entsetzen gesorgt, vom Mittwoch, 9. März, an wird sie am Landgericht Karlsruhe verhandelt: Nach mehreren Stichen – möglicherweise mit einem Messer – wurde damals ein 25 Jahre alter Mann in der Kreuzackerstraße schwer verletzt.

Eine zufällig in ihrem Auto am Tatort vorbeifahrende Zeugin erkannte den Ernst der Lage und ließ das stark blutende Verbrechens-Opfer einsteigen, um den Mann ärztlich versorgen zu lassen.

Die schweren Verletzungen soll ihm ein vier Jahre jüngerer Mann zugefügt haben. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Abend der Tat festgenommen, jetzt muss er sich als Angeklagter vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Strafkammer klärt, ob Eifersucht im Spiel war

Nach Erkenntnissen der Anklagebehörde war das 25 Jahre alte Opfer vor dem mutmaßlichen Täter mit dessen Freundin liiert. Inwieweit Eifersucht oder andere Motive eine Rolle für die Tat gespielt haben könnten, muss die Strafkammer nun klären.

Der mutmaßliche Täter soll bei dem Stich in den Bauch und die weiteren Stichen in Arme und Beine des Opfers tödliche Verletzungsfolgen zumindest billigend in Kauf genommen haben, glaubt die Staatsanwaltschaft.

Für Totschlag werden grundsätzlich Freiheitsstrafen nicht unter fünf Jahren ausgesprochen, das gilt sowohl für vollendeten wie auch für versuchten Totschlag. Die Hauptverhandlung ist zunächst auf vier Verhandlungstage terminiert.