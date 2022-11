Alkoholisierter Autofahrer gefährdete mehrere Personen in Karlsruhe

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstagmorgen in Karlsruhe und Ettlingen von einem BMW-Fahrer gefährdet wurden.

Am Dienstag gegen 2.30 Uhr befuhr ein alkoholisierter 25-jähriger Mann mit seinem BMW die Karlsruher Waldstraße und gefährdete hierbei vermutlich mehrere Passanten.

Der BMW-Fahrer war zuvor in einer in der Waldstraße in Karlsruhe gelegenen Lokalität, setzte sich ans Steuer und beschleunigte den BMW rasant auf der Waldstraße entgegen der Einbahnstraße in südliche Richtung.

Am Ende der Waldstraße konnte er seine Fahrt aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht fortsetzen und wendete sein Fahrzeug, heißt es in einer Pressemeldung der Karlsruher Polizei. Er beschleunigte wiederum rasant und fuhr in nördlicher Richtung davon.

Dabei fuhr er auch noch sehr schnell an einem in der Waldstraße eingesetzten Rettungswagen vorbei. Zum Tatzeitpunkt waren auf der Waldstraße eine Vielzahl von Personen unterwegs, die teilweise vor dem heranfahrenden BMW zur Seite springen mussten.

Kurze Zeit später fiel derselbe BMW noch an einer Tankstelle am Seehof in Ettlingen auf. Hier kam es wohl zu einem Streitgespräch mit weiteren Passanten. In der Folge beschleunigte der BMW wiederum sehr stark und die Passanten mussten zur Seite springen.

Führerscheine einbehalten

In der Folge konnte das Fahrzeug durch eine Streife kontrolliert werden. Dabei wurde eine alkoholische Beeinflussung des 25 Jahre alten Fahrers festgestellt. Er musste eine Blutentnahme erdulden, der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige der verschiedenen Verkehrsstraftaten folgt.

Die Polizei bittet Zeugen aus der Waldstraße und auch von der Tankstelle in Ettlingen, insbesondere auch Fußgänger, die durch den 7er BMW gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.