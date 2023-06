Wenn zum 1. Juli 2023 das Badische Tagblatt als Premiumtitel unter der Dachmarke BNN in Baden-Baden, Rastatt und Gaggenau erscheint, im Bühler und Acherner Raum der Acher- und Bühler Bote (ABB) das Gemeinschaftsprodukt aus ABB und BT bildet, so kann man das getrost als glückliche Zeitungsehe zwischen zwei Traditionshäusern bezeichnen.

Es ist eine Zeitungsehe aus Liebe zum Mediengeschäft und aus wirtschaftlicher Vernunft. Viel schneller als geplant sind zwei ehemalige Konkurrenten im Print- und Digitalsektor zusammengewachsen.

Und das ist gut so. Denn die steigenden Herstellungskosten und schwierigen Rahmenbedingungen des Ukraine-Konfliktes zwingen auch die beiden regionalen Verlage immer stärker dazu, im Sinne der Leserschaft zu denken, Preissprünge abzufedern und Aufgaben zu bündeln.

Medienwelt war im Mai 20221 überrascht

Noch im Mai 2021 zeigte sich die Medienwelt sehr überrascht: Die Karlsruher Badendruck GmbH übernimmt zu 100 Prozent die Gruppe Badisches Tagblatt, und es ist von einem Handschlag partnerschaftlicher Prägung, von der freundlichsten denkbaren Übernahme, die Rede. Und das im harten Zeitungs-Business.

Dieser fast blitzartig anmutende Zusammenschluss hat sich bis heute, zwei Jahre, danach, in seiner einträchtigen Linie fortgesetzt.

Ein großer Teil der BT-Beschäftigten wurde Zug um Zug in BNN-Verhältnisse überführt, die weiter unter BT-Flagge operierenden Angestellten arbeiten in sicheren zukunftsorientierten Positionen. Redaktionsteams, Anzeigenabteilungen, kaufmännische Angestellte, Geschäftsstellen in Baden-Baden, Rastatt, Gaggenau und Bühl arbeiten so selbstverständlich zusammen, als ob sie schon immer auf Tuchfühlung gewesen wären.

Freilich: Für nicht alle BT-Angestellten konnten Weiterbeschäftigungslösungen gefunden werden, doch wo sich Wege – hauptsächlich aus eigenen Erwägungen der Angestellten – trennten, erreichte man einvernehmliche Lösungen. Somit kann mit Fug und Recht behauptet werden: Die Liaison zwischen BNN und BT schlug stets den sozialen Weg ein. Und das ist in der Branche ziemlich einzigartig.

Kooperierende Allianz setzt sich fort

Diese kooperative Allianz wird sich auch im Druck- und Zustellungsbereich fortsetzen. Denn: Ab Monatsende Juni werden sämtliche BT-Ausgaben in Karlsruhe-Neureut gedruckt, und die Zustellerinnen und Zusteller, die das Badische Tagblatt und den Acher- und Bühler Boten austragen, wirken unter dem Dach einer Gesellschaft, der sogenannten TOP im Baden-Ooser Gewerbegebiet.

Ebenso wird die in Mittelbaden sehr erfolgreiche Anzeigenpublikation „WO“ künftig in Karlsruhe gedruckt. Die Maschine des Badischen Druckhauses in der Baden-Ooser Flugstraße (dort werden bislang BT und „WO“ produziert) steht dennoch nach dem 1. Juli nicht still. Ein gut gefülltes Polster an Fremdaufträgen lässt sie tagsüber weiter laufen.

Bündelung von Synergien

Alles folgt dem Prinzip Synergie und Bündelung, denn es gilt, den modernen Zeitungsverlag der Zukunft im ganzen Auftrag des kritischen und unabhängigen Journalismus zu sichern. Die Fortsetzung der Parallelität aus zwei BNN- und BT-Produkten – auch noch in zwei unterschiedlichen Formaten – hätte zum sicheren Ausbluten der Verhältnisse geführt.

Überhaupt kann sich die Region glücklich schätzen, in dieser mittelbadischen Fusion zwei native Partner vereint zu sehen. Sie muss nicht den Einstieg eines Großverlages erleben, der möglicherweise das Renditedenken über die Sicherung der Berichterstattung vor der Haustüre stellt.

Druck in Karlsruhe heißt also: Die BT-Leserinnen und -Leser müssen sich auf das um wenige Zentimeter größere Rheinische Format einstellen, das das Berliner Format des bisherigen Badischen Tagblatts ablöst. Dies im Sinne einer stringenten Blattplanung aus einer Hand, mit dem erweiterten Mantel der Badischen Neuesten Nachrichten und umfassender Berichterstattung in den Lokalteilen.

Das Beste aus beidem

Denn das Bündnis BNN und BT verspricht das Beste aus beidem. Gemeinsam sind wir stärker, heißt die Losung. Das bedeutet, dass auch die Leserschaft der anderen BNN-Ausgaben, ob in Bruchsal, Bretten, Pforzheim, Karlsruhe oder Ettlingen, von der mittelbadischen Fusion indirekt profitiert, weil die Aufgabenbündelung mehr Effizienz verspricht.

Dass der Traditionstitel Badisches Tagblatt auch künftig erhalten bleibt, war für die Geschäftsführung der Badendruck GmbH Ehrensache. Hierin dokumentiert sich nicht nur eine Verneigung vor den BT-Verlegerfamilien Hambruch und Greiser, sondern ein großes Dankeschön und eine Wertschätzung gegenüber allen Beschäftigten des Badischen Tagblatts, die die Fahne des über 200 Jahre alten Zeitungsverlags bis heute hoch gehalten haben.

BNN und BT werden eins. Nur dem hohen Einsatz der Beschäftigten beider Häuser ist es zu verdanken, dass die Fusion schon zwei Jahre nach ihrer Ankündigung erlebbare Zeitungsrealität wird. Ein schönes Beispiel dafür, dass Badener in besonderen Herausforderungen zusammenhalten. BNN und BT: Hier beginnt Baden.