BNN-Leserforum in Karlsruhe mit Mieterverein und Haus & Grund

Immer wieder Ärger mit dem Mieter? Oder umgekehrt: Kommt der Vermieter seinen Verpflichtungen mal wieder nicht nach? Man kann es drehen oder wenden, wie man will: Wohnen ist manchmal konfliktbeladen.

Dort, wo unterschiedliche Positionen und Interessen aufeinandertreffen, bleibt Ärger manchmal leider nicht aus. Beide Parteien haben auch in Karlsruhe ihre Interessenvertretungen: Der Mieterverein kümmert sich um die Anliegen der Mieter, Haus & Grund vertritt dagegen die Vermieterseite. Vertreter aus beiden Häusern kommen am Mittwoch, 26. April, zu einem BNN-Leserforum in die Geschäftsstelle in der Lammstraße.

Dabei sein können bis zu 30 interessierte Leserinnen und Leser. Sie erleben als Gäste zum einen Ruth Zöller, Geschäftsführerin des Mietervereins Karlsruhe, zum anderen Marc Wurster, Vorsitzender von Haus & Grund Karlsruhe. Die BNN-Redakteure Pascal Schütt und Stefan Proetel werden die Rechtsanwältin und den Rechtsanwalt zu aktuellen Wohnthemen in der Fächerstadt befragen.

Wie vermitteln die Experten zwischen Mietern und Vermietern?

Der Wohnraum ist knapp, bei manchen Menschen liegen die Nerven ob der angespannten Situation blank. Spannende Fragen für den Abend gibt es jedenfalls genug: Was erleben Ruth Zöller und Marc Wurster in ihrem Alltag? Mit welchen Fragen und Problemen ihrer jeweiligen Mitglieder sind sie konfrontiert? Welche Lösungen lassen sich in Konfliktsituationen zwischen Mietern und Vermietern finden?

Im Anschluss an die moderierte Diskussion hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen an die beiden Experten zu stellen. Eine detaillierte Beratung zu speziellen Mietproblemen ist nicht möglich. Die Veranstaltung in der Lammstraße 1-5 beginnt um 18.30 Uhr und dauert etwa 90 Minuten.

Der Eintritt ist frei. Wer am BNN-Leserforum teilnehmen möchte, schreibt an: redaktion.karlsruhe@bnn.de. Sollten mehr als 30 Anmeldungen eingehen, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs.