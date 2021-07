BNN-Stiftung „Wir helfen“: Benefizkonzert in Karlsruhe

Gospels und Pop Classics stehen auf dem Programm eines Benefizkonzerts, das die Modern Church Band mit den Sängerinnen Susanne Kunzweiler und Claudia Gebhardt am Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr im Burggarten der Hoepfner-Brauerei gibt.

Der Eintritt zu dem Konzert in der Haid-und-Neu-Straße ist frei, der Spendenerlös kommt der BNN-Stiftung „Wir helfen“ zugute. Der Burggarten ist am Veranstaltungstag ab 11.30 Uhr geöffnet, Bewirtung wird es abends bis 19.30 Uhr geben.

Musikfreunde sollten also frühzeitig dort sein, wenn sie kulinarischen und kulturellen Genuss miteinander verbinden wollen. „Es wird ein toller Abend“, ist der musikalische Leiter der Modern Church Band, Helmut Rapp, sicher.

Veranstalter ist der Lions Club Karlsruhe-Baden

Die „Modern Church Band & Voices“ ist in der Region und weit darüber hinaus eine bekannte Größe. Konzertreisen führten sie auch ins Ausland. Das Ensemble mit kleinem Bläserapparat, E-Bass, Gitarre, Keyboard und Drums sowie den Vokalstimmen steht für kraftvollen Sound und vitale Arrangements.

Das Benefizkonzert – Veranstalter ist der Lions-Club Karlsruhe-Baden – unterstützt die Stiftung „Wir helfen“ der Badischen Neuesten Nachrichten.

Die traditionsreiche Spendenaktion, zwischenzeitlich als Stiftung tätig, kümmert sich zusammen mit ihren Partner-Organisationen, etwa dem Sozialen Dienst der Stadt Karlsruhe, der Diakonie und dem Caritasverband, um Menschen auf der Schattenseite des Lebens.

Hilfe für Bedürftige

Diese Unterstützung ist wichtiger denn je: Durch die Pandemie sind zahlreiche Menschen in Karlsruhe in Not geraten; doch bereits zuvor war die Zahl der Hilfebedürftigen nicht gering: Jeder 13. Bürger in Karlsruhe lebt unter der Armutsgrenze.

Damit stehen er oder sie unter einem enormen Druck bei der Bewältigung des täglichen Lebens. Die BNN-Stiftung „Wir helfen“ unterstützt Vereine und Institutionen in ihren Hilfsangeboten, die BNN unterrichten ihre Leser – viele von ihnen sind Spender – über die Verwendung der eingegangenen Geldbeträge.

Die Idee ist ganz simpel: Menschen, denen es finanziell besser geht, helfen Mitmenschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dank der Spendenbereitschaft der BNN-Leser kamen seit dem Start der Aktion „Wir helfen“ etwa drei Millionen Euro zusammen.