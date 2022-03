Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen in der Sonne: Das Café Böckeler ist bei vielen beliebt, schließt aber am Karlsruher Marktplatz absehbar seine Pforten. „Wir betreiben das Kaffeehaus noch bis Ende Oktober 2022“, erklärt Sebastian Böckeler. Hintergrund ist, dass die Karlsruher Fächer GmbH (KFG) die Immobilie saniert. Ob danach wieder süßes Naschwerk in dem markanten Eckgebäude zu haben ist, steht in den Sternen.

„Wir haben ein riesiges Interesse daran, den Betrieb in dieser Top-Lage weiterzuführen“, unterstreicht Böckeler. Vor gut einem Jahr habe es Gespräche mit der Stadt über eine Mietpreiserhöhung gegeben. „Das wären wir noch mitgegangen.“ Später habe sich gezeigt, dass die Sanierung teurer wird als zunächst gedacht. „Dann stand ein erneut deutlich nach oben korrigierter Mietpreis im Raum“, so Böckeler.

Das sei aus seiner Sicht für das Kaffeehaus nicht darstellbar. „Man muss noch ruhig schlafen können.“ Angaben zu konkreten Zahlen macht Böckeler nicht. „Das kann man auch nicht in Kuchenstückchen umrechnen.“ Ein Café habe grundsätzlich einen relativ hohen Materialeinsatz und Personalbedarf.

Das wäre ein Verlust für Karlsruhe. Waldemar Fretz, Karlsruher Ehrenvorsitzende der Dehoga

Der Karlsruher Ehrenvorsitzende des Branchenverbandes Dehoga, Waldemar Fretz, bestätigt das: „Burger, Pizza oder asiatisches Essen haben ganz andere Gewinnspannen.“ Fretz sagt: „Ein klassisches Kaffeehaus in dieser Lage finde ich wichtig.“ Aber er fürchte, dass ein Systemgastronom, der auf Junkfood setzt, am Ende mehr Miete bezahlen könne. „Aber das wäre ein Verlust für Karlsruhe“, so Fretz.

Stadt Karlsruher richtet sich mit neuem Angebot zuerst an Böckeler

Am Ende muss also die Stadt entscheiden, welche Akzente sie am Marktplatz in ihrer Immobilie setzen will. Vereinbart sei, dass die Stadt Böckeler als ersten potenziellen Mieter anspricht und ein Angebot unterbreitet, versichert Sebastian Böckeler. Das soll im Laufe des Jahres 2023 geschehen – auf Basis der dann absehbaren Baukosten. „Ob auf dieser Grundlage dann das Kaffeehaus noch wirtschaftlich betrieben werden kann, werden wir dann umgehend prüfen und entscheiden“, erklärt der Geschäftsmann.

Das Kaffeehaus Böckeler ist seit 2003 Mieter am Marktplatz. „Damals wurde ein Großteil der vorhandenen technischen Anlagen mitgemietet“, erklärt ein Sprecher der Stadt. In den vergangenen Jahren hätten die Probleme mit den technischen Anlagen wie Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär zugenommen. Deshalb sei ein Austausch unumgänglich.

Die geplante Sanierung umfasse zudem eine bauliche Neuordnung. „Die Toilettenanlage kommt aus dem Ober- ins Untergeschoss, eine barrierefreie Toilette wird neu eingebaut. Die Küche aus dem Obergeschoss wird zukünftig ebenfalls im UG verortet, um so mehr Sitzplatzkapazitäten im OG mit Blick auf den Marktplatz zu schaffen“, legt die KFG dar. Weiter werde die vorhandene Treppe zurückgebaut. Darüber hinaus werde ein Aufzug eingebaut.

Wiedereröffnung am Karlsruher Marktplatz kann frühestens 2024 erfolgen

Die KFG plant den Beginn der Umbaumaßnahmen ab dem Ende des ersten Quartals 2023. Fertig sein soll die Sanierung vonseiten der Stadt im Frühsommer 2024. Daran schließe sich der Innenausbau durch den künftigen Mieter an. Die Wiedereröffnung könnte demnach im Lauf des Jahres 2024 erfolgen.

Wenn Ende Oktober die letzte Tasse Kaffee serviert ist, müssen Sebastian Böckeler und sein Team erst einmal Küche und Co zurückbauen. Dieser Prozess starte am Marktplatz im November, werde jedoch über die Zeit des Christkindlesmarkt unterbrochen und erst im Anschluss daran fertiggestellt. „Wir haben uns mit der KFG auf einen Aufhebungsvertrag geeinigt, der die demontierte, besenreine Übergabe des Mietobjekts zum 28. Februar 2023 vorsieht“, so Böckeler.

Anfang November 2022 öffnet Böckeler ein neues Kaffeehaus am Ettlinger Marktplatz. „Dort beginnen wir nach Ostern mit unseren Einbauten.“ Die 30 Mitarbeiter, die aktuell am Marktplatz tätig sind, will Böckeler alle in Ettlingen oder im Ringcafé Böckeler in der Karlstraße weiter beschäftigen.