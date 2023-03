Großpuff in Karlsruhe?

Bordell-Debatte: Durlacher Initiative wendet sich an Immobilienunternehmer

Kommt in der Ottostraße in Karlsruhe-Durlach ein größeres Bordell? Zumindest will der Eigentümer eines Bürohauses die formalen Voraussetzungen dafür schaffen. Wahrscheinlich im April entscheidet das Rathaus.