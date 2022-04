Einblick in den Trendsport

Bouldern liegt in Karlsruhe voll im Trend – jetzt kommen erste offene Stadtmeisterschaften

In Karlsruhe gibt es mehrere Kletterhallen. Und beim Bouldern braucht man noch nicht einmal Seil und Karabiner. Dafür Spaß an der Gemeinschaft und Lust am Sport.