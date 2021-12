Bei der Frage, ob Schüler in den Ferien für den Besuch von Veranstaltungen einen Schnelltest brauchen oder nicht, herrscht in Karlsruhe offenbar noch Unsicherheit. Gleich mehrere Schulen informierten in Elternbriefen darüber, dass Kinder und Jugendliche in den Weihnachtsferien nicht mehr regelmäßig getestet würden und sie deshalb für bestimmte Veranstaltungen einen Schnelltest benötigten.

Der Karlsruher Weihnachtscircus gab allerdings bereits bekannt, dass Besucher unter 18 Jahren nach dem aktuellen Sachstand weder einen 2G-Nachweis noch einen tagesaktuellen negativen Schnelltest benötigten und verwies dabei auf Absprachen mit dem Gesundheitsamt.

Das Gesundheitsamt bezog sich bei seiner Anweisung auf Anfrage dieser Zeitung auf einen Eintrag auf der Internetseite der baden-württembergischen Landesregierung. Demnach gelte wegen der regelmäßigen Schnelltests an den Schulen der Schülerausweis als Nachweis für einen negativen Corona-Test. Pläne der Landesregierung sähen aber vor, diese Regelung mit Beginn der Weihnachtsferien auslaufen zu lassen. Von einer konkreten Umsetzung dieser Pläne war dem Gesundheitsamt bis Montagabend aber offenbar nichts bekannt.

Entscheidung über Testnachweis bei Schülern ist bereits gefallen

Diese Entscheidung scheint mittlerweile aber bereits gefallen, wie Presseanfragen beim Kulturministerium und beim Sozialministerium belegen. „Die Ferienregelung für die kommenden Weihnachtsferien besagt, dass der Schülerausweis in den Ferien grundsätzlich nicht mehr automatisch als Testnachweis gilt. Die Schülerinnen und Schüler müssen demnach einen Testnachweis oder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen“, teilt Fabian Schmidt von der Pressestelle des Kultusministeriums mit. Für volljährige Schüler habe dies auch schon vor dem Beginn der Ferien gegolten.

Schüler brauchen in den Ferien Schnelltest für 2G plus

Konkret bedeutet das laut Mader folgendes: Schüler zwischen 6 und 17 Jahren können Veranstaltungen mit 2G- oder 2G-plus-Regelung mit einem tagesaktuellen negativen PCR-Test besuchen. Volljährige Schüler brauchen dafür einen 2G-Nachweis und bei plus-Veranstaltungen, sofern sie nicht geboostert sind und die zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, noch einen negativen Test.

Nach den Ferien reicht für Schüler unter 18 Jahren wieder der Schülerausweis als Nachweis für 2G- und 2G-plus-Veranstaltungen. Für Schüler zwischen 12 und 17 Jahren gilt diese Regel vorerst nur bis zum 31. Januar 2022.

Komplizierte Regelung für letzte Schultage

Kompliziert wird es auch wegen der Regelung für die letzten drei Schultage vor den Ferien. Schüler, die bis zum Mittwoch, 22. Dezember, in die Schule gehen und dort regelmäßig getestet werden, gelten bis zum 24. Dezember als getestet und brauchen deshalb keinen separaten Testnachweis. Kinder und Jugendliche, die ab dem Montag, 20. Dezember, zu Hause bleiben, dagegen schon. Wie das kontrolliert werden soll und kann, dazu gibt es vom Kultusministerium keine Angaben.

„Wir haben es immer noch mit einem starken Infektionsgeschehen zu tun und in den Ferien werden Schüler nicht mehr regelmäßig an den Schulen getestet“, begründet Florian Mader von der Pressestelle des Sozialministeriums diese Vorgaben. Veranstalter und Gastronomen könnten ihren Besuchern aber auch Schnelltests vor Ort anbieten, so Mader weiter. Selbsttests unter Aufsicht der Einrichtung seien als Voraussetzung für 2G plus oder 3G zulässig.