Am 13. November

Neue Ballettchefin am Badischen Staatstheater in Karlsruhe: Bridget Breiner ist bereit für die Premiere

Seltsame Zeiten für die neue Ballettchefin am Badischen Staatstheater: Bridget Breiner spricht über das Ankommen in Karlsruhe, das Training während Corona und ihre Premiere am Samstag.