Die Sparkassen-Filiale am Marktplatz hat im Oktober dichtgemacht. Nun wird bekannt, was die Stadt mit der Immobilie neben dem ehemaligen Café Böckeler vorhat.

Das städtische Briefwahlbüro soll von der Kriegsstraße in Karlsruhe in die ehemalige Sparkassenfiliale am Marktplatz umziehen. Das teilte die Stadt auf eine Anfrage der AfD zur künftigen Nutzung der Immobilie mit. Der Sparkasse wurden die Räumlichkeiten nach Angaben der Stadt im Wege eines Erbbaurechts überlassen.

Weil nach der Schließung der Filiale seit Oktober nicht mehr alle Flächen benötigt werden, wurde nach einer alternativen Nutzung gesucht. Die Geldautomaten im Foyer werden von der Sparkasse aber weiterhin betrieben.

Stadt Karlsruhe hält großen Umbau nicht für notwendig

Der hintere Teil eignet sich laut der Stellungnahme wegen des barrierefreien Zugangs gut für ein zentrales Briefwahlbüro. Ein großer Umbau ist dafür nach Einschätzung der Verwaltung nicht nötig. Eine andere permanente Nutzung der Geschäftsräume sei wegen des Zugangs über das Foyer mit den Geldautomaten und der ausschließlichen Belichtung über die Dachflächen im Innenhof schwierig. Allerdings könnten die Räume außerhalb der Briefwahlzeiten durch andere städtische Einrichtungen temporär genutzt werden.

Der Mietvertrag mit dem bisherigen Briefwahlbüro im ehemaligen Postgiroamt läuft noch bis 2025, heißt es in der Stellungnahme. Eine Verlängerung sei nicht möglich. Der Eigentümer habe andere Pläne, das Gebäude wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.