Untersuchung dauert an

Lose Betonteile: Brücke über Karlsruher Adenauerring bleibt gesperrt

Wegen herabfallender Betonteile wurde die Brücke über den Adenauerring in Zuge der Linkenheimer Allee am Sonntag gesperrt. Eine erste Untersuchung stand am Montagnachmittag auf dem Programm – Entwarnung will das Tiefbauamt noch nicht geben.