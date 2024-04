Brummschädel nach dem 1. Mai? Das hilft gegen den Kater

Kopfweh, Übelkeit, Müdigkeit: Am Tag nach dem 1. Mai wird manch einer wieder mit einem Kater aufwachen. Welche Hausmittel Humbug sind und welches Wundermittel Mediziner entdeckt haben.

Am Mittwoch, 1. Mai, locken wieder viele Bierrondelle, Feste und Veranstaltungen ins Freie. Bei der guten Wetterprognose am Feiertag werden wohl einige Biere über den Tresen gehen. Bei manchen reagiert der Körper am Tag darauf etwa mit Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen.

Es gibt viele Volksweisheiten, wie man gegen die unliebsamen Nebenwirkungen von Alkohol vorgehen kann. Aber was hilft wirklich? Was ein Mediziner und die Forschung dazu sagen.

Warum spricht man von einem „Kater“?

Der Begriff stammt laut Duden aus der Studentensprache. Es ist wohl eine volksetymologische Eindeutschung von „Katarrh“, eine Bezeichnung für eine Schleimhautentzündung.

Das Wort ist aus dem Lateinischen und Griechischen entlehnt und bedeutet eigentlich „Herabfluss“. Es wurde als Begriff für Schnupfen verwendet, da nach antiker Vorstellung ein aus dem Gehirn herabfließender Schleim die Ursache dieser Krankheit war.

Was löst den Kater nach übermäßigem Alkoholgenuss aus?

„Ganz geklärt ist das noch nicht“, sagt Hausarzt Lutz Weber. Er praktiziert in Laupheim und ist Bezirksvorsitzender des Hausärzteverbands Baden-Württemberg. Man könne sich aber an den meistgenannten Ursachen orientieren.

„Er wird vermutlich hervorgerufen von Alkohol-Abbauprodukten im Körper und Wassermangel“, sagt Weber.

Woher kommen die Symptome?

Für Kopfschmerzen ist der Wassermangel verantwortlich, erklärt Weber. Das allgemeine Schwächegefühl hat mehrere Gründe. „Die Leber braucht unglaublich viel Energie, um Körper zu entgiften.“

Dazu kommen die Abbauprodukte an sich, die unserem Körper zusetzen. Und oft spielt auch Schlafmangel eine Rolle, da wir mit Alkohol intus unruhiger schlafen.

Wie beugt man dem Kater nach dem 1. Mai vor?

Weniger ist mehr: Der erste Tipp des Experten ist simpel, aber effektiv: „Das Beste ist, es nicht zu übertreiben.“ Der Kater ist eine Vergiftungserscheinung, verursacht durch übermäßigen Alkoholkonsum. Es ist sinnvoll, ihn möglichst ganz zu vermeiden. Grundlage schaffen: Vorher sollte man ausreichend essen. „Nie auf leeren Magen trinken“, sagt Weber. Fettiges Essen sorgt besonders dafür, dass der Alkohol nicht so schnell ins Blut gelangt. Das schwächt auch die Katersymptome ab. Wasser zwischendurch: Am besten soll man Weber zufolge schon während des Alkoholtrinkens oder direkt danach Wasser trinken. Das verzögere nicht, wie schnell man betrunken wird. „Das schafft das Wasser nicht“, sagt er. Aber es beugt ein Stück weit dem Wassermangel vor, der am nächsten Tag droht. Durcheinandertrinken vermeiden? Wissenschaftliche Hinweise, dass Durcheinandertrinken schneller betrunken macht, gibt es nicht. Mehrere Begleitstoffe im Alkohol werden aber oftmals mit einem Kater in Verbindung gebracht, sagt Weber: etwa Fuselöle, die aus Obstschalen beim Gären entstehen können, oder Sulfite beim Wein.

Was hilft am Tag danach?

Wasser trinken? Das hilft. Damit wird der Wassermangel ausgeglichen und der Körper fühlt sich besser. Konterbier? „Das sollte man bleiben lassen“, sagt Weber. Der Kater sei eine Mischung von Entzugssymptomen. Trinkt man weiter, nehmen sie kurzzeitig zwar ab. Aber: „Damit verlängere ich nur meinen Rausch.“ Zudem schade man seinem geschwächten Magen nur noch mehr. Katerfrühstück? „Sofern es der Magen zulässt, auf jeden Fall.“ Ob es gleich der Rollmops sein muss, sei dahingestellt. Aber salziges Essen sei ratsam. Das gibt dem Körper notwendige Elektrolyte. Schmerzmittel? Dabei sollte man vorsichtig sein. Manche Schmerzmittel haben in Kombination mit Alkohol gefährliche Wechselwirkungen, informiert die Kampagne „Alkohol? Kenn dein Limit“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). So sollte man auf keinen Fall Paracetamol nehmen, da Alkohol und Paracetamol vom selben Enzym abgebaut werden und die Leber zusätzlich belastet. Kohlenhydrate? Dass Kohlenhydrate helfen, ist laut der BZgA nicht wissenschaftlich bestätigt – Kohlenhydrate gegen Kater sind also Fake News. Unabhängig davon liefern sie dem Körper aber Energie und sind zumindest nicht kontraproduktiv.

Was bestimmt die Schwere des Katers?

Menschen sind unterschiedlich stark anfällig für einen Kater. Und auch wie schwerwiegend der ausfällt, unterscheidet sich. Das hat genetische Gründe, wie eine Studie zeigt.

Es hängt von der Vererbung von zwei Enzymen ab, die Alkohol im Körper abbauen. Die Variationen dieser Gene bestimmen der Studie zufolge etwa 45 Prozent der Schwere eines Katers.

Welches Wundermittel gibt es?

Es gibt ein Mittel gegen den Kater, bei dem die Wirkung wissenschaftlich erwiesen ist. Forschende an der Universität Mainz haben in einer Studie einen pflanzlichen Cocktail getestet, der wirkt. Die Inhaltsstoffe: Ingwer, Ginkgo, Weidenrinde, Acerolakirsche und Kaktusfeige.

Wer den Trunk vor und nach dem Alkoholverzehr getrunken hatte, klagte am Tag darauf weniger über Katersymptome. Etwa jeder Dritte hatte der Studie zufolge weniger Kopfschmerzen, 42 Prozent war es weniger übel. Verglichen wurden sie mit den Studienteilnehmern, die ein Placebo bekommen haben.

Die schlechte Nachricht für Mai-Ausflügler: Die meisten von ihnen dürften die vier Zutaten nicht einfach zu Hause haben. Somit bleibt der beste Tipp: Ausreichend trinken, den eigenen Körper mit Mineralstoffen versorgen – etwa mit salzigem Essen – und aushalten.

Lutz Weber formuliert das so: „Der Körper muss wieder ins Gleichgewicht kommen. Und das braucht seine Zeit.“