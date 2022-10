Liebesschwüre und ein Mord am Titicacasee

Das neue Buch „Das Prinzip Mord“ beleuchtet auch zwei Karlsruher Kriminalfälle

Der brutale Mord an dem türkischen Familienvater Kaplan G. erschütterte 1999 die Karlsruher. Ebenso das Verschwinden der Anwältin Andrea K. in Südamerika. Zwei ZDF-Journalisten befassen sich in ihrem neuen Buch damit.