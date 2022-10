In Zukunftswerkstätten erarbeitet das Bündnis „Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach“ Ideen für die Ortsteile. Nun wurde das Engagement gewürdigt.

Alles fing damit an, dass man in Beiertheim und in Bulach feststellen musste, dass es in den beiden Stadtteilen keine Einrichtungen mit Betreuungs- und Pflegeplätzen für ältere Menschen gab. „Wir machten Grundstücke aus, die wir für eine soziale Nutzung sichern wollten“, sagt Andreas Bieberstein, Vorsitzender des Bürgervereins Bulach.

„Dort wollten wir etwas aufziehen“, fügt seine Kollegin aus Beiertheim, Christine Dörner, hinzu. Allen war klar, dass man solche großen Ziele nur mit einem großen Bündnis erreichen kann. Also schlossen sich die beiden Bürgervereine und die Kirchengemeinden der Stadtteile 2018 zu dem Bündnis „Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach“ zusammen.

Seit 2019 gibt es „Zukunftswerkstätten“

Bereits im Frühjahr 2019 gab es die erste von bisher sechs „Zukunftswerkstätten“, in denen die Teilnehmer Ziele formulierten und Lösungen suchten. „Es ging natürlich um Versorgung und Pflege und um alternative Wohnprojekte, aber auch um Orte der Begegnung“, erklärt Dörner.

Das letztgenannte Ziel ließ sich schnell umsetzen. Im Oktober 2019 startete der Mittagstisch im Stephanienbad. Jeden zweiten Dienstag kommen rund 50 Leute, um gemeinsam zu essen, sich zu unterhalten, sich kennenzulernen. „All das wird von Ehrenamtlichen gestemmt“, sagt Elisabeth Webler, die zum Küchenteam gehört und die mit den anderen dafür sorgt, dass pünktlich um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch steht.

Jeder gibt, was er kann, so kann sich jeder das Mittagessen leisten. Veronika Drechsler unterstützt das Bündnis

Eingeladen sind alle, die in der Gemeinschaft essen wollen: „Es kommen ältere Leute, aber auch Berufstätige und junge Familien“, meint Veronika Drechsler, die das Bündnis seit Anfang an unterstützt. „Alles läuft auf Spendenbasis“, fügt Webler hinzu. „Jeder gibt, was er kann, so kann sich jeder das Mittagessen leisten.“

Café Bändel gibt es seit diesem Jahr

Ehrenamtlich wird auch das Café Bändel betrieben, das im März diesen Jahres seine Pforten öffnete und das als Begegnungsstätte dient. „Wir wollen die Drehscheibe im Quartier sein“, sagt Drechsler. „Hier treffen sich die Menschen, kommen ins Gespräch, tauschen Informationen aus“, erklärt Bieberstein.

Mittagstisch und Café sind jetzt, nach der Pandemie wieder möglich, während der Pandemie gab es viele kleine Aktionen, um auch in dieser Zeit sichtbar zu bleiben. Organisiert wurden zum Beispiel Vorleseaktionen auf Spielplätzen, Speed-Datings für die Nachbarschaft oder Park-Cafés.

Pflege im Quartier als großes Ziel

Bei all dem wird jedoch das große Ziel, nämlich die „Pflege im Quartier“ nicht aus den Augen verloren. „Wir haben eine gemeinsame Absichtserklärung, einen ‚Letter of Intent‘ initiiert, der unter anderem von Oberbürgermeister Frank Mentrup unterzeichnet wurde“, erklärt Bieberstein.

Auch AWO und Caritas versicherten darin, dass man in den Stadtteilen Raum für soziale Projekte entwickeln wolle. Um es älteren Menschen zu ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können, setzt das Bündnis unter anderem auf „wohnungsnahe Versorgung“, wie Dörner erläutert.

Die Nachbarschaftshilfe kann in der Wohnung unterstützen, neue, barrierefreie Wohnungen sollen entstehen, ebenso ambulante Pflegewohnungen für etwa zwölf bis 14 Bewohner. „All das wurde aus dem Quartier heraus angestoßen“, versichert Bieberstein.

Auszeichnung für Engagement

Für dieses Engagement erhielt das Bündnis in diesem Jahr eine besondere Auszeichnung: Bei der Bewerbung um den „Deutschen Pflegeinnovationspreis der Sparkassen-Finanzgruppe 2022“ schaffte es das Karlsruher Projekt auf die Shortlist der aktuell fünf besten Quartiersprojekte Deutschlands.

Es reichte zwar nicht für den ersten Platz, der dotiert gewesen wäre, die Macher sind trotzdem zufrieden, sehen sie doch die Auszeichnung als Wertschätzung ihrer Arbeit. Die Jury war besonders beeindruckt vom „starken Fokus auf Vernetzung“, wie es in der Begründung heißt. Als positiv bewertet wurde es auch, dass sich das Bündnis am Leitbild der „sorgenden Gemeinschaft“ orientiert.