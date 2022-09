Steht unter Denkmalschutz

„Bürotel“ beim Karlsruher Hauptbahnhof: Bis Ende März soll der Wasserturm saniert sein

Das „Bürotel am Wasserturm“ markiert an der Ecke von Ettlinger Straße und Fautenbruchstraße einen Zugang zur Innenstadt. Jetzt wird der denkmalgeschützte Wasserturm in Schuss gebracht.