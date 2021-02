Streiken bald auch in Karlsruhe die professionellen Retter des DRK? Verbesserungen für Notfallsanitäter sind vereinbart, aber viel mehr ist nicht herausgekommen im bundesweiten Tarifstreit.

Erregte Debatten über ein Ergebnis „unter den Erwartungen der Beschäftigten“ hat Oliver Meier hinter sich. Im Tarifstreit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) steckt Zunder.

Dass im Bereich Gesundheit vielfach die Bezahlung nicht den Anforderungen entspricht, ist spätestens in der Corona-Krise offenkundig geworden. Was das Schlichtungsverfahren auf Bundesebene gebracht hat, diskutieren derzeit in Chats und virtuellen Konferenzen Notfallsanitäter und andere DRK-Fachkräfte aus dem Rettungswesen und vielen anderen Bereichen, etwa Senioren, Gesundheit, Ausbildung oder Erster Hilfe.

Wir sind immerhin einen Schritt weitergekommen. Oliver Meier, Karlsruher Mitglied der DRK-Tarifkommission