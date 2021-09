Aufgrund der Corona-Verordnung besteht die Pflicht, beim Wahlgang den Mindestabstand zu anderen Personen vor und im Wahlgebäude einzuhalten und eine medizinische Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es nur für Menschen, denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat.

Am Eingang sorgt ein Sicherheitsdienst für das Einhalten der Abstände in den Warteschlangen und bietet Desinfektionsmittel an. Im Wahlraum selbst können sich nur so viele Wahlberechtigte aufhalten, wie der Wahlraum Wahlkabinen bereithält. Plexiglaswände schützen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Sie regulieren auch den Zugang, lüften regelmäßig und reinigen die Wahlkabinen in regelmäßigen Abständen. Aus Hygienegründen liegt in der Wahlkabine selbst kein Schreibstift mehr bereit.

Daher bittet das Wahlamt alle, die an der Urne wählen möchten, folgendes mitzubringen: Wahlbenachrichtigung, Personalausweis oder Reisepass, medizinischer Mund-Nasen-Schutz, Kugelschreiber.