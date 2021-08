Diese Bundesprominenz hilft den Karlsruher Kandidaten beim Stimmenfang

Im Bundestagswahlkampf ist SPD-Bewerber Parsa Marvi eine Überraschung gelungen: Er holt kurzfristig Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach Karlsruhe – obwohl die Stadt bisher nicht auf dessen Reiseliste durchs Land vermerkt war.

„Ich weiß auch erst seit Freitag, dass das klappt“, so Marvi. Der Termin steht: Am Montag, 23. August, beginnt der öffentliche Auftritt um 18 Uhr. Wo er stattfindet, werde derzeit geklärt. „Wir werden aber voraussichtlich ein Open-Air-Format mit Bühne wählen“, so der Karlsruher SPD-Kandidat.

Er holt noch mehr Unterstützer in seinen Wahlkreis: Am 13. September spricht ab 17 Uhr der einstige Vizekanzler Sigmar Gabriel auf dem Marktplatz. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kommt am 17. September um 17.30 Uhr zum öffentlichen Talk, auch hier steht der Ort noch nicht fest.