Bus- und Straßenbahnverkehr in Karlsruhe wegen Streik eingestellt

Die VBK haben mitgeteilt, dass sie deshalb den Trambahnverkehr der Linien 1-6 und der S2 sowie den Busbetrieb komplett bis Samstag 4 Uhr einstellen.

Bereits seit den frühen Morgenstunden kommt es laut VBK zu Arbeitsniederlegungen in betriebsrelevanten Bereichen unter anderem in der Werkstatt, beim Fahrstrom, der zentralen Leitstelle und bei den Einsatzfahrzeugen der Leitstelle. Darüber habe die Gewerkschaft ver.di die VBK erst am Donnerstagmorgen um kurz nach fünf Uhr informiert.

Die Warnstreiks werden auch am Freitag ganztägig fortgesetzt und dauern laut Warnstreik-Aufruf von ver.di bis voraussichtlich Samstag, 24. Oktober, 4 Uhr, an. Durch die gezielte Bestreikung dieser Bereiche ist laut VBK kein sicherer Bahn- und Busbetrieb mehr möglich.

Am Donnerstagvormittag werden seit 9.30 Uhr die Trambahnen und Busse der VBK sukzessive in ihr Depot zurückgeholt. Gegen 11 Uhr wird der Trambahn- und Busverkehr dann bis Samstag 4 Uhr komplett eingestellt.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ist von dem ver.di-Streik nicht betroffen. Die Stadtbahnen und Busse der AVG verkehren weiterhin regulär.

Was fällt aus? Tramlinien (Linie 1 bis 6 und S2) VBK-Busse: BUS M, 10, 21–24, 26, 27, 29–32, 42, 44, 47, 50–52, 55, 60, 62, 70–75, 83, 107; ALT 53, 54, 64; NL S2, NL 1–6, NL 11–14, NL 16