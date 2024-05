BVG-Präsident Harbarth: „Wir müssen im Gespräch bleiben“

Was ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten in der heutigen Zeit? Wie hat sich diese in den vergangenen Jahren verändert? Und wo geht die Reise in Zukunft hin?

Fragen wie diese wurden beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Presseclubs Karlsruhe gestellt und diskutiert. Damit kam der Presseclub im Wolfgang-Rihm-Forum der Musikhochschule seiner eigentlichen Bestimmung nach, dem Austausch und der Vernetzung. Die Festrede hielt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth.

Bewahren wir uns die Fähigkeit, trotz aller Unterschiedlichkeit im Gespräch zu bleiben. Stephan Harbarth

Präsident des Bundesverfassungsgerichts

„Bewahren wir uns die Fähigkeit, trotz aller Unterschiedlichkeit im Gespräch zu bleiben“, mahnte Harbarth in seinem Vortrag. Diskurse dürften nicht nur im Sende-, sondern auch im Empfangsmodus geführt werden. Hier sei die Presse gefordert, da gesellschaftliche Debatten über die Medien geführt würden. Journalisten komme die Verantwortung zu, die Pflege es öffentlichen Diskurses wahrzunehmen.

In seiner Festrede ging der Präsident des Bundesverfassungsgerichts zudem auf zwei „bedeutende Verfassungsjubiläen“ ein, die Verkündung der Paulskirchenverfassung vor 175 Jahren sowie die Verkündung des Grundgesetzes vor 75 Jahren. Das Grundgesetz bezeichnete Harbarth als einen „Glücksfall in der Freiheitsgeschichte unseres Landes“.

Da sein, Zeuge sein, aufschreiben, senden. Johannes von Dohnanyi

Journalist

Die Herausforderungen für Medienschaffende beleuchtete unterdessen Moderator Oliver Langewitz in einem Interview mit dem Journalisten Johannes von Dohnanyi, Sohn des einstigen Bildungsministers und späteren Ersten Bürgermeisters von Hamburg, Klaus von Dohnanyi.

In Zeiten, in denen Journalisten immer wieder dem Vorwurf der „Lügenpresse“ ausgesetzt sind, sei es wichtig „Anstand und Haltung“ zu bewahren, betonte von Dohnanyi. Die Aufgabe der Journalisten sei: „Da sein, Zeuge sein, aufschreiben, senden.“ Gerade in Zeiten der Pandemie sei die Stimmung der Presse gegenüber schärfer geworden. „Das haben wir lange Zeit nicht wirklich ernst genommen“, kritisierte von Dohnanyi.

Veränderung in Zeitungsredaktionen

Der Leiter der BNN-Stadtredaktion, Stefan Proetel, überbrachte unterdessen die Glückwünsche des BNN-Verlegers Klaus Michael Baur. Von der Nachkriegszeit bis heute sei es eine „Erfolgsgeschichte“, die der Presseclub geschrieben habe. Proetel beleuchtete außerdem die Veränderungen, mit denen sich Zeitungsredaktionen heute auseinandersetzen.

Entscheidend sei es, dass auch Online-Abos abgeschlossen würden. „Dafür brauchen wir Inhalte, die ein großes Publikum ansprechen“, so der Leiter der Stadtredaktion.

Die Vorsitzende des Presseclubs, Irmgard Duttenhofer, und ihr Stellvertreter Markus Schneider erinnerten derweil an die Gründungszeit des Presseclubs im Jahr 1949. „Der Austausch und das tolle Miteinander sind geblieben“, betonte Duttenhofer.

Oberbürgermeister Frank Mentrup bezeichnete den Presseclub als gesellschaftlich relevante Größe. „75 Jahre Begleitung der Stadtgeschichte bedeuten auch 75 Jahre Mitentwicklung unserer Stadt“, so der Oberbürgermeister.